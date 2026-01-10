Carlos Vicens: "Se não marcas o segundo golo, o jogo muda"

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, lamenta a falta de eficácia da sua equipa na final da Taça da Liga, perdida para o Vitória de Guimarães, após reviravolta, por 2-1, este sábado.

Análise: "O Vitória teve mais acerto. Na primeira parte dominámos e gerámos o suficiente para marcar pelo menos o segundo golo. Contra eles, se não marcas o segundo golo, o jogo muda. Aconteceu ao Porto, ao Sporting e a nós. Mesmo na segunda parte, já depois do golo, temos duas oportunidades muito claras para voltar a empatar. Felicitar o rival, que conseguiu a vitória, e nós temos de continuar a trabalhar. Temos mais três competições."

Falha defensiva: "O golo foi de canto. Temos de defender melhor os cantos e aproveitar melhor as oportunidades. Porque numa final podemos ficar a falar a noite toda de aspetos táticos, mas os momentos, as energias e os detalhes decidem uma final. Custa-nos pelos adeptos, porque queríamos também ganhar por eles, mas os jogadores têm de se levantar. É levantarmo-nos e lamber as feridas nos próximos dias, isto não acaba aqui. Temos mais um jogo importante na próxima semana [a Taça de Portugal]."