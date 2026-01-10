Nota 4 para Hélder Malheiro. Penáltis bem assinalados

O VAR Bola Branca atribui Nota 4 a Hélder Malheiro, pelo trabalho na final da Taça da Liga, que foi conquistada pelo Vitória de Guimarães, com um triunfo sobre o Sporting de Braga, por 2-1, este sábado.

"Gostei da atuação de Hélder Malheiro, dos assistentes e do VAR", afirma Tiago Antunes, o videoárbitro Bola Branca para a partida.

15 minutos: "Amarelo a João Mendes, por puxar Zalazar. A falta é indicada pelo assistente. Falta bem assinalada, cartão amarelo bem mostrado, por travar uma jogada de ataque prometedora. É um lance de trabalho de equipa e, se não fosse o trabalho de equipa, o golo não teria existido."

35 minutos: "Um lance que me deixou a pensar. Amarelo a Grillitsch, por pisão no pé do adversário. O lance cheira a algo mais, por ser com a sola e na zona do tornozelo. No entanto, não vi uma forte intensidade ou um pisão descarado ou com intenção de magoar. O que vi foi um forte descuido, sem intensidade suficiente para cartão vermelho. Contudo, é um lance que pode levantar outras interpretações."

39 minutos: "Ficou o [segundo] amarelo por mostrar a Abascal. Pontapeou as pernas do adversário, sem intenção de jogar a bola. Percebo que o árbitro tenha querido apenas dar um aviso, mostrar que está em jogo, mas a falta era merecedora de cartão amarelo."

55 minutos: "O lance mais difícil. Mão na bola do defesa do Braga, consigo ver intenção, ele leva o braço na direção da bola, com muita volumetria. É verdade que há um ressalto, mas a posição no braço não é nada normal e acaba por desviar a bola. Bem assinalado."

67 minutos: "Vejo ali uma entrada arriscada, mas não há infração. Um lance normal, há ali contacto nos pés, mas sem falta. Tudo bem decidido."

98 minutos: "Penálti e segundo amarelo para João Mendes. Braço muito aberto na cara do avançado e há uma cotovelada, é um lance de grande descuido. É amarelo, mostrado pela negligência, e vermelho por acumulação. Bem assinalado."