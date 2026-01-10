Ouvir
Vitória de Guimarães

Para Luís Pinto, a Taça da Liga "sabe a cerveja" e aos "anos de trabalho com ordenados em atraso e condições precárias"

10 jan, 2026 - 23:53 • Eduardo Soares da Silva (entrevista) , Inês Braga Sampaio (texto)

Em exclusivo à Renascença, treinador do Vitória fala de um título "especial", enaltece o "herói" Charles e admite dificuldades na primeira parte: "Estávamos a jogar a final e não o jogo."

O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Pinto, assume, em declarações exclusivas a Bola Branca, que a conquista da Taça da Liga é uma espécie de compensação pelos anos de investimento e trabalho.

Ouvido em exclusivo pelo microfone da Renascença, Luís Pinto fala de uma taça com sabor a cerveja e a retorno de investimento.

"Tem muito a ver com os anos de investimento, de andarmos em divisões em que não há tanta visibilidade e trabalharmos muitas vezes com ordenados em atraso e condições precárias. É acreditar sempre e ter uma grande rede de apoio. Agora, é colher os frutos", vinca.

O Vitória de Guimarães conquistou a primeira Taça da Liga da sua história, este sábado, ao derrotar o Sporting de Braga, por 2-1, na final, realizada no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

A que sabe esta vitória? "Sabe a cerveja, neste momento."

Análise: "A primeira parte foi muito difícil e o final do jogo também. O Braga tem uma capacidade incrível de tirar a bola aos adversários e nós estávamos muito presos na primeira parte. Estávamos a jogar a final e não o jogo. Na segunda parte mudámos isso, fomos capazes nos momentos de finalização e depois tivemos o Charles, que foi o nosso herói."

Mais um título ganho em Leiria: "Que possa haver mais finais em Leiria."

O que significa conquistar a primeira Taça da Liga da história do Vitória? "É especial. Não há muito a dizer. Não é que as coisas sejam fáceis, porque pode parecer que em seis meses ganhar dois títulos... Mas tem muito a ver com os anos de investimento, de andarmos em divisões em que não há tanta visibilidade e trabalharmos muitas vezes com ordenados em atraso e condições precárias. É acreditar sempre e ter uma grande rede de apoio. Agora, é colher os frutos. Na vida e no futebol, não há sempre momentos bons, nem há sempre momentos maus. Nos momentos bons é fazer com que dure e nos momentos maus é fazer com que ande rápido. Esta taça tem o sabor de anos e anos e anos de investimento e a querer crescer como treinador e como equipa técnica. Este título também é muito para a minha família, que me apoiou tanto e sofreu tanto pelo meu sonho."

Título conquistado depois de um início de época em que pediam a sua cabeça: "Isso faz pate e é algo com que temos de saber lidar. O futebol tem de ser emoção e com isso vem alguma irracionalidade. Agora é dia de festejar e, daqui a dois ou rês dias, perceber o que foi feito aqui."

