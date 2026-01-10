Ouvir
Vitória conquista primeira Taça da Liga da sua história com reviravolta sobre o rival Braga

10 jan, 2026 - 22:11 • Inês Braga Sampaio

Equipa de Guimarães esteve a perder por 42 minutos e deu a volta na segunda parte. Ao cair do pano, o Braga teve um penálti a favor, mas o guarda-redes Charles, o melhor em campo para a Renascença, agigantou-se e defendeu o remate de Zalazar.

O Vitória de Guimarães conquistou a primeira Taça da Liga da sua história, este sábado, ao derrotar o Sporting de Braga, por 2-1, em Leiria.

O Braga entrou melhor e, aos 17 minutos, dispôs de um livre direto descaído sobre a direita, que Mario Dorgeles converteu numa obra de arte. O costa-marfinense bateu em força e em jeito, sobre a barreira e direitinho ao canto superior da baliza mais próximo — e mais distante do guarda-redes Charles, que nem se mexeu —, para um grande golo.

Os guerreiros continuaram por cima até ao final da primeira parte, e teve oportunidades para ampliar. No entanto, após o intervalo, o Vitória regressou de cara lavada e, ao minuto 59, chegaram ao empate.

Após ressalto, a bola bateu na mão de Vítor Carvalho, que tinha o braço estendido, e, após alertado pelo videoárbitro Rui Costa, Hélder Malheiro foi ver as imagens no relvado. Tirou a conclusão de que havia penálti e, na cobrança, Samu enganou Lukas Hornicek e fez o empate.

Com o avançar dos minutos, Luís Pinto voltou a apostar em Alioune Ndoye, o obreiro da reviravolta frente ao Sporting, e foi recompensado aos 83 minutos. Novamente Samu na jogada, desta vez a bater um canto da direita para o segundo poste. O "suplente de ouro" subiu ao terceiro andar, sobre o gigante Gustaf Lagerbielke, e cabeceou, sem falha, para o golo.

Ao sétimo minuto de descontos, Hélder Malheiro assinalou grande penalidade para o Braga, por cotovelada na cara de Víctor Gómez por parte de João Mendes, que recebeu o segundo cartão amarelo e consequente ordem de expulsão. O lance ainda foi analisado pelo VAR e, já aos 101 minutos de jogo, Rodrigo Zalazar assumiu a responsabilidade. Porém, Charles agigantou-se e defendeu o remate do número 10.

Apito final, festa vitoriana e um vencedor inédito na Taça da Liga.

