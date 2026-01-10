Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 09 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga Feminina

Vitória derrota Braga no primeiro dérbi do Minho da história do futebol feminino

10 jan, 2026 - 19:05 • Inês Braga Sampaio

Conquistadoras marcaram primeiro, sofreram o empate num autogolo e, já com as guerreiras reduzidas a dez jogadoras, impuseram a infame "lei da ex". Braga agrava mau momento.

A+ / A-

O primeiro dérbi do Minho da história do futebol feminino sorriu ao Vitória de Guimarães. As guerreiras derrotaram o Sporting de Braga, em casa, por 2-1, a contar para a nona jornada do campeonato.

As duas equipas chegavam a esta ronda separadas por um ponto. O Braga até teve oportunidade de marcar à meia hora de jogo, mas Ásdís Halldórsdóttir falhou um penálti — à primeira e à segunda, depois de ter sido mandado repetir. Mérito para a guarda-redes Tiffany Sornpao.

O Vitória, mais dominante na primeira parte, aproveitou e adiantou-se aos 44 minutos, num remate de Mafalda Mariano à entrada da área.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Logo após o intervalo, um desvio infeliz de Madeline Gravante resultou em autogolo do Vitória e empate na partida. O Braga galvanizou-se, no entanto, aos 54 minutos, Maria Alagoa viu o segundo cartão amarelo, e consequente ordem de expulsão, deixando a equipa de Marwin Bolz em inferioridade numérica. Ainda assim, o equilíbrio manteve-se.

Até que, aos 62 minutos, Vanessa Marques "traiu" a antiga equipa e, após cruzamento de Jaime Turrentine, entrou de rompante para, no coração da área, cabecear para o golo do triunfo do Vitória. Seja no futebol feminino ou masculino, todos os clubes estão à mercê da "lei do(a) ex".

Assim terminou o primeiro dérbi minhoto da história do futebol feminino português, com o triunfo do Vitória, que está a viver a sua primeira época na I Liga. Uma estreia com motivos para sorrir, pela felicidade frente às rivais e pela classificação atual: a equipa de Ivo Roque está no quinto lugar, com 13 pontos em nove jornadas, a dois do terceiro lugar.

Já o Sporting de Braga que não vence há três jogos, e cai para a sétima posição, com nove pontos, apenas um acima da linha de água.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 09 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)