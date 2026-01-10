Vitória derrota Braga no primeiro dérbi do Minho da história do futebol feminino

O primeiro dérbi do Minho da história do futebol feminino sorriu ao Vitória de Guimarães. As guerreiras derrotaram o Sporting de Braga, em casa, por 2-1, a contar para a nona jornada do campeonato.

As duas equipas chegavam a esta ronda separadas por um ponto. O Braga até teve oportunidade de marcar à meia hora de jogo, mas Ásdís Halldórsdóttir falhou um penálti — à primeira e à segunda, depois de ter sido mandado repetir. Mérito para a guarda-redes Tiffany Sornpao.

O Vitória, mais dominante na primeira parte, aproveitou e adiantou-se aos 44 minutos, num remate de Mafalda Mariano à entrada da área.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Logo após o intervalo, um desvio infeliz de Madeline Gravante resultou em autogolo do Vitória e empate na partida. O Braga galvanizou-se, no entanto, aos 54 minutos, Maria Alagoa viu o segundo cartão amarelo, e consequente ordem de expulsão, deixando a equipa de Marwin Bolz em inferioridade numérica. Ainda assim, o equilíbrio manteve-se.

Até que, aos 62 minutos, Vanessa Marques "traiu" a antiga equipa e, após cruzamento de Jaime Turrentine, entrou de rompante para, no coração da área, cabecear para o golo do triunfo do Vitória. Seja no futebol feminino ou masculino, todos os clubes estão à mercê da "lei do(a) ex".

Assim terminou o primeiro dérbi minhoto da história do futebol feminino português, com o triunfo do Vitória, que está a viver a sua primeira época na I Liga. Uma estreia com motivos para sorrir, pela felicidade frente às rivais e pela classificação atual: a equipa de Ivo Roque está no quinto lugar, com 13 pontos em nove jornadas, a dois do terceiro lugar.

Já o Sporting de Braga que não vence há três jogos, e cai para a sétima posição, com nove pontos, apenas um acima da linha de água.