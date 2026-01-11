Adeptos do Vitória fazem a festa de madrugada no centro de Guimarães

Milhares de adeptos do Vitória Sport Clube reuniram-se esta madrugada na Praça do Toural, no centro de Guimarães, para festejarem uma vitória na Taça da Liga de futebol em que sempre acreditaram. Após erguer o troféu no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, ao derrotar o rival minhoto Sporting de Braga, por 2-1, na final da competição, a equipa chegou à "cidade berço" por volta das 03h30 de hoje, num autocarro descapotável apesar da chuva, e deparou-se com uma multidão assim que entrou na rua Paio Galvão, rumo ao Toural.

Entre os milhares de adeptos que aguardavam a chegada dos vencedores da Taça da Liga, crianças, adultos e mais velhos, Luna Oliveira já se encontrava no Toural assim que o jogo terminou, com uma bandeira do município de Guimarães às costas, e não escondia a alegria pelo desfecho da prova. "Estávamos confiantes que ia ser um jogo para ganhar, mas o Braga marcou primeiro e ficámos um pouco na dúvida. No fim, correu tudo bem. Ficámos bastante felizes, berrámos muito. Tínhamos muita fé que ia ganhar. Mal acabou o jogo, pus a bandeira e vim para o Toural", descreve à Lusa a adepta, de 17 anos. Ao lado, José Silva, também de 17 anos, acabara de regressar de Leiria, após um jogo onde viveu um carrossel de emoções, sem nunca deixar de acreditar no triunfo.

"Sentia que íamos dar a volta ao resultado, como no jogo contra o Sporting. Começámos a perder e demos a volta no fim. Sempre acreditei no Vitória. É um orgulho ser vitoriano", frisou. Após eliminar o FC Porto nos quartos de final (3-1), com reviravolta, a formação de Guimarães virou de novo resultados negativos com o Sporting (2-1), na meia-final de terça-feira, e, no sábado, com os golos de Samu, aos 59 minutos, de penálti, e de Ndoye, aos 83, a inverterem a desvantagem causada pelo golo do bracarense Dorgeles, aos 17. O momento mais marcante da final para José Silva foi, porém, a defesa do guarda-redes Charles a uma grande penalidade cobrada por Zalazar, médio do Sporting de Braga, praticamente a selar o resultado, aos 90+11 minutos.