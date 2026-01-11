Ouvir
Taça da Liga

Adeptos do Vitória fazem a festa de madrugada no centro de Guimarães

11 jan, 2026 - 10:08 • Lusa

Milhares de adeptos do Vitória Sport Club reuniram-se de madrugada na Praça do Toural, no centro de Guimarães, para festejarem a vitória na Taça da Liga.

Adeptos do Vitória fazem a festa de madrugada no centro de Guimarães. Foto: Carolina Paredes/RR
Taça da Liga: Adeptos do Vitória enchem Toural em festa que "sempre acreditaram". Foto: Facebook Vitória Sport Clube
Taça da Liga: Adeptos do Vitória enchem Toural em festa que "sempre acreditaram". Foto: Facebook Vitória Sport Clube

Milhares de adeptos do Vitória Sport Clube reuniram-se esta madrugada na Praça do Toural, no centro de Guimarães, para festejarem uma vitória na Taça da Liga de futebol em que sempre acreditaram.

Após erguer o troféu no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, ao derrotar o rival minhoto Sporting de Braga, por 2-1, na final da competição, a equipa chegou à "cidade berço" por volta das 03h30 de hoje, num autocarro descapotável apesar da chuva, e deparou-se com uma multidão assim que entrou na rua Paio Galvão, rumo ao Toural.

Entre os milhares de adeptos que aguardavam a chegada dos vencedores da Taça da Liga, crianças, adultos e mais velhos, Luna Oliveira já se encontrava no Toural assim que o jogo terminou, com uma bandeira do município de Guimarães às costas, e não escondia a alegria pelo desfecho da prova.

"Estávamos confiantes que ia ser um jogo para ganhar, mas o Braga marcou primeiro e ficámos um pouco na dúvida. No fim, correu tudo bem. Ficámos bastante felizes, berrámos muito. Tínhamos muita fé que ia ganhar. Mal acabou o jogo, pus a bandeira e vim para o Toural", descreve à Lusa a adepta, de 17 anos.

Ao lado, José Silva, também de 17 anos, acabara de regressar de Leiria, após um jogo onde viveu um carrossel de emoções, sem nunca deixar de acreditar no triunfo.

"Sentia que íamos dar a volta ao resultado, como no jogo contra o Sporting. Começámos a perder e demos a volta no fim. Sempre acreditei no Vitória. É um orgulho ser vitoriano", frisou.

Após eliminar o FC Porto nos quartos de final (3-1), com reviravolta, a formação de Guimarães virou de novo resultados negativos com o Sporting (2-1), na meia-final de terça-feira, e, no sábado, com os golos de Samu, aos 59 minutos, de penálti, e de Ndoye, aos 83, a inverterem a desvantagem causada pelo golo do bracarense Dorgeles, aos 17.

O momento mais marcante da final para José Silva foi, porém, a defesa do guarda-redes Charles a uma grande penalidade cobrada por Zalazar, médio do Sporting de Braga, praticamente a selar o resultado, aos 90+11 minutos.

"Quando o Charles defendeu o penálti, o estádio veio abaixo. Antes de o árbitro apitar para o fim senti muitos nervos. As lágrimas vinham-me aos olhos. No fim, foi uma euforia total", confessa.

À chegada ao Toural, o autocarro do Vitória foi brindado com cânticos ruidosos, cachecóis ao alto e pirotecnia, tendo cabido ao treinador, Luís Pinto, um breve discurso de celebração, a recordar o que proferiu na apresentação da equipa a começar a época, em 28 de julho de 2025.

"Disse, na altura, que íamos conseguir muitas coisas em que quem estava presente não acreditava. Estamos todos de parabéns. Aquilo que vos peço é que continuem a apoiar a equipa", vincou.

O Vitória de Guimarães conquistou pela primeira vez a Taça da Liga de futebol, numa final inédita com o vizinho Sporting de Braga, e conquistou o terceiro troféu nacional do seu historial, depois da Supertaça Cândido de Oliveira de 1988 e da Taça de Portugal de 2012/13.

