Festa de golos no Nacional-Santa Clara dá um ponto a cada

Nacional e Santa Clara empataram a três golos, este domingo, no dérbi das ilhas, em jogo em atraso da jornada 16 do campeonato.

No Estádio da Madeira, Vinicius Lopes marcou logo aos cinco minutos e Paulo Victor ampliou a vantagem do Santa Clara dez minutos depois.

No entanto, o Nacional arregaçou as mangas e lançou-se à reviravolta, com um hat-trick de Chuchu Ramírez: aos 21 minutos, num remate de primeira após rodar sobre o defensor, 37, de grande penalidade, e 49, numa jogada individual em que deitou um defesa e o guarda-redes.

O ponta de laça venezuelano igualou Samu Aghehowa, do FC Porto, no terceiro lugar da tabela dos melhores marcadores, com 12 golos.

O Santa Clara recusou-se a deitar a tolha ao chão e, ao quinto minuto de descontos, Elias Manoel fez o empate, na sequência de um canto, com assistência (também de cabeça) do guarda-redes Gabriel Batista.

Apesar do espetáculo em campo, o resultado não terá agradado aos treinadores. Nacional e Santa Clara continuam igualados nas 13.ª e 14.ª posições, respetivamente, dois pontos acima da linha de água.