Final da Taça da Liga. Barrados três adeptos por pirotecnia e embriaguez

A PSP informa, este domingo, que três adeptos foram impedidos de entrar no estádio onde decorreu a final da Taça da Liga, em Leiria, no sábado, devido à posse de artigos pirotécnicos ou por embriaguez.

Num comunicado, o Comando Distrital de Leiria da PSP disse ter identificado e interdito três adeptos, no âmbito do policiamento do jogo de sábado, no Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa.

A polícia impediu dois adeptos de entrarem no estádio por três artigos pirotécnicos. Outro adepto "apresentava uma taxa de álcool no sangue superior à legalmente permitida para entrada em recintos desportivos", acrescentou a PSP.

De acordo com a nota, os autos de contraordenação serão remetidos à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, para aplicação de medidas administrativas de interdição.

A PSP defendeu que a operação "permitiu prevenir situações suscetíveis de colocar em causa a segurança e a tranquilidade do evento, garantindo condições adequadas para o normal decurso do espetáculo desportivo".

A polícia sublinhou que, no conjunto dos três jogos da Final Four da Taça da Liga, identificou e impediu 18 adeptos de entrarem no estádio, "por infrações à Lei do Desporto".

Além disso, a PSP deteve dois homens pela prática dos crimes de roubo na via pública e de posse de estupefacientes, acrescentou o comunicado.

O Vitória de Guimarães conquistou pela primeira vez a Taça da Liga, ao vencer o rival Sporting de Braga, por 2-1, em Leiria, após reviravolta.