"Gerimos o clube de dentro para fora. Sempre confiámos em nós", diz presidente do Vitória

O presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso, salienta que o clube é gerido "de dentro para fora" e congratula-se por ter mantido a confiança no treinador Luís Pinto mesmo nos maus momentos.

Em declarações à Sport TV, Cardoso assume que "as coisas correram bem" na final da Taça da Liga, conquistada frente ao Sporting de Braga, por 2-1. No entanto, salienta que é preciso "manter os pés no chão".

"Estamos a meio da época. Sempre tivemos noção da nossa qualidade. Gerimos o clube de dentro para fora. Sempre confiámos em nós, nunca deixámos de acreditar e a força disso viu-se hoje. Houve muitas dúvidas de fora, mas muita confiança cá dentro", vinca.

Análise: "As coisas correram bem, estamos felizes, temos uma longa época pela frente e muito para alcançar ainda. Ter este brilharete e este título a meio da temporada é muito importante para nós. Temos de continuar a trabalhar e manter os pés no chão. É muito bom ver todos estes miúdos da formação e vêm aí mais. A equipa fez um grande jogo."

Valor do plantel: "A valia deste grupo é indiscutível. É lógico que para conquistar títulos é preciso muita humildade e tivemo-la. Temos um grande grupo. O Vitória tem de se habituar a estar nestas decisões e nestes títulos."

Confiança no grupo e no treinador mesmo quando houve dúvidas externas: "Não conquistámos nada ainda, estamos a meio da época. Sempre tivemos noção da nossa qualidade. Gerimos o clube de dentro para fora. Sempre confiámos em nós, nunca deixámos de acreditar e a força disso viu-se hoje. Houve muitas dúvidas de fora, mas muita confiança cá dentro."

Primeira Taça da Liga da história: "É muito bom, mas o Vitória tem de se habituar a estas finais e a crescer desta forma. Agora, não podemos achar que já somos os maiores. Temos de continuar a trabalhar."

Luís Pinto: "Estou muito contente por ele. O projeto não é fácil e o Luís Pinto entrou a meio da pré-época, com novos jogadores, foi complicado no início, mas sempre acreditámos nele e ele nós."