  • 09 jan, 2026
I Liga

Moreirense vence, cola-se ao top-5 e afunda Tondela

11 jan, 2026 - 21:43 • Inês Braga Sampaio

Cónegos juntam-se ao Braga. Maracás apontou o único golo da partida, que deixa os beirões no 17.º e penúltimo lugar da I Liga.

O Moreirense colou-se ao Sporting de Braga no quinto lugar, este domingo, ao vencer na receção ao Tondela, por 1-0, no encerramento da jornada 16 da I Liga.

Depois de uma primeira parte sem golos, Maracás decidiu a partida aos 62 minutos, de cabeça na sequência de um pontapé de canto batido por Alanzinho.

Com este triunfo, o segundo consecutivo, o Moreirense iguala o Braga no quinto lugar, com 27 pontos.

O Tondela soma a quarta derrota nos últimos cinco jogos e continua no penúltimo lugar, a dois pontos do Casa Pia, a primeira equipa acima da linha de água.

