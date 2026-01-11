Moreirense vence, cola-se ao top-5 e afunda Tondela

11 jan, 2026 - 21:43 • Inês Braga Sampaio
O Moreirense colou-se ao Sporting de Braga no quinto lugar, este domingo, ao vencer na receção ao Tondela, por 1-0, no encerramento da jornada 16 da I Liga.
Depois de uma primeira parte sem golos, Maracás decidiu a partida aos 62 minutos, de cabeça na sequência de um pontapé de canto batido por Alanzinho.
Com este triunfo, o segundo consecutivo, o Moreirense iguala o Braga no quinto lugar, com 27 pontos.
O Tondela soma a quarta derrota nos últimos cinco jogos e continua no penúltimo lugar, a dois pontos do Casa Pia, a primeira equipa acima da linha de água.