"Não há convites do estrangeiro". Taça da Liga fica em Portugal e pode voltar a contar com todos

O presidente da Liga Portugal assume que a Taça da Liga deverá voltar a incluir todos os clubes profissionais, embora não saiba ainda quando, e garante que não há "nenhum convite do estrangeiro".

"Não temos nenhum convite do estrangeiro. A Taça da Liga está em Portugal. (...) Não temos nenhum convite, ninguém nos abordou, não é essa a nossa intenção", salienta Reinaldo Teixeira, em declarações aos jornalistas, este sábado, após a final da competição, em Leiria.



Sobre o formato, o presidente da Liga admite que deverá sofrer alterações: "O futuro promete, porque, nestas últimas semanas, muitos municípios nos contactaram, porque querem levar para lá a Final Four. O futuro da competição está garantido. (...) Sentimos que há todas as condições para que a competição continue e num modelo como no passado, em que todos participam e, depois, temos a Final Four igual."

O Vitória de Guimarães conquistou a Final da Taça da Liga, ao vencer o Braga, por 2-1, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



Taça da Liga: "Foi uma festa muito bonita, foi um hino ao futebol. A 19.ª edição da Taça da Liga ficou marcada por esta grande festa, desde o início até o fim. Até com o penálti no final, que supunha o empate e, depois, foi o que foi. Estiveram cá 150 jornalistas, por isso prova bem a dimensão desta competição. Foi transmitida para cerca de 73 países, por isso, acho que foi um momento de alegria, foi um hino ao futebol. As três equipas, dentro do campo, colaboraram. Foi um bom jogo para todos. Reconhecer também a colaboração de todas as equipas, mesmo depois da parte final, com o túnel de honra."

Futuro da Taça da Liga: "O futuro promete, porque nestas últimas semanas, muitos municípios nos contactaram, porque querem levar para lá a Final Four. O futuro da competição está garantido. Na nossa visita a todas as sociedades esportivas, a grande maioria mostrou motivação para que continuasse. Sentimos que há todas as condições para que a competição continue e num modelo como no passado, em que todos participam e depois temos a Final Four igual. Vai acontecer, não sei se em breve, se na próxima época. Isto tem de ser tudo aprovado com as sociedades desportivas no seu todo, mas sentimos que há muitas condições para que a competição continue."

Braga e Vitória na final de uma competição acusada de beneficiar os três grandes: "Eu acho que ficou provado que esta competição é para aqueles que nela participam. Neste caso, participam oito equipas, ganharam duas diferentes daquelas que às vezes se esperava. Faz bem ao futebol nós provarmos que as nossas competições em Portugal, as nossas sociedades desportivas em Portugal, existem. Hoje foi bem provado a força destas duas sociedades desportivas. Estamos todos parabéns, quem gosta de futebol. Temos toda a satisfação e o orgulho de ver quando as coisas correm bem e quando, afinal, há duas sociedades desportivas que dão o brilho que deram a esta competição e a este jogo de hoje."

Críticas de António Salvador ao VAR: "Por acaso, não o ouvi criticar e esteve ao meu lado durante toda a competição. Estamos num país democrático, as pessoas têm as suas opiniões, mas não ouvi criticar, pelo contrário: vi uma cordialidade entre os presidentes, mostrando 'fair play', e é isso que nós queremos elogiar. Quanto à arbitragem, tem os seus observadores, quem a gere. A arbitragem é um serviço prestado pela Federação e nós queremos que corra para o melhor e seremos sempre parte da solução para que corra pelo melhor."

Críticas à arbitragem: "Em tudo na vida, quando se decide, há sempre críticas. Acredito que os primeiros a não querer ter erros são os vários agentes esportivos. A começar por mim. Eu não quero errar, mas erro. E quando erro, tenho de assumir que errei. Eu não acredito que nenhum jogador queira errar. Também quando erra, há que assumir. Não acredito que nenhum árbitro, digamos, erre. Quando erra, há que assumir. E às vezes, também temos interpretações de alguns lances que eu digo que errou e outro diz que não errou. Somos seres humanos. Tem havido coisas que não têm ocorrido tão bem como nós gostaríamos, como também, de certeza, que houve aqui coisas que aconteceram para os jogadores que não... Um que falhou o passo, outro não marcou o penálti, outro defendeu o lance. Faz parte."

Boicote das claques organizadas à Taça da Liga: "Faremos de tudo para trazer mais gente. (...) Nós temos o maior respeito e consideração pelos adeptos. É legítimo que os adeptos possam reclamar ou contestar. Pelo que sei, lamentam que a competição não seja para todos as sociedades desportivos, o que, como já disse, é a nossa intenção que isso venha a acontecer, o que no fundo vai ao encontro do [que querem os] adeptos. Creio que também terão falado em valores da bilhética. Pelo que sei, a nossa bilhética foi, nas meias-finais, um máximo de 25 euros e, na final, 30 euros, que é menos de metade do preço médio dos jogos a nível das competições nacionais. Por isso, tudo faremos para ir ao encontro dos adeptos, porque queremos adeptos nos estádios, queremos destas molduras humanas alegres, a cantar, a puxar por todas as equipas e a não ofender o adversário."

Ofensas dos adeptos ao adversário: "Quando um adepto ofende o adversário, está a prejudicar não só a modalidade, mas o seu clube. Porque quem paga as multas é o seu clube. Por isso, como é que nós conseguimos, e temos um projeto para isso, fazer um conjunto de ações para que o adepto incentive o seu clube, o faça crescer face ao adversário, mas não ofenda o adversário, evitando multas? Temos a maior consideração e respeito e tudo faremos para ir ao encontro dos interesses e da motivação dos adeptos."

Levar a Taça da Liga para o estrangeiro: "Não temos nenhum convite do estrangeiro. A Taça da Liga está em Portugal. Temos muitas solicitações de vários municípios, autarquias, para levar para lá a Allianz Cup. [Do estrangeiro] não temos nenhum convite, ninguém nos abordou, não é essa a nossa intenção. Imaginemos que surge alguma coisa: faremos essa análise e, independentemente dos regulamentos, sempre ouvindo os vários agentes desportivos. As sociedades desportivas, a própria Liga, internamente, os adeptos, e é com esse contexto e com esse equilíbrio de raciocínio que nós iremos sempre agir enquanto cá estivermos."