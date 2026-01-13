Ouvir
  • Bola Branca 18h13
  • 13 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Boavista falha pagamento no plano de insolvência, mas desmente que clube vá encerrar

13 jan, 2026 - 21:45 • Eduardo Soares da Silva

Falha no pagamento de uma tranche de 150 mil euros pode ditar encerramento da atividade do clube. Em resposta, Boavista diz que a "situação atual, embora grave, é reversível podendo evitar o encerramento definitivo."

A+ / A-

O Boavista falhou o pagamento de uma tranche a que estava obrigado a pagar até ao dia 10 de janeiro, o que deu origem a um processo de encerramento da atividade. Em resposta, o clube garante que a situação "é reversível".

De acordo com um despacho citado pelo "zerozero", o clube portuense falhou o pagamento de uma verba a rondar os 150 mil euros.

"Com efeito, nos termos deliberados na referida Assembleia de Credores, a Administradora de Insolvência iniciará de imediato as diligências com vista a encerrar o estabelecimento/atividade da Insolvente, sendo que, será oportunamente comunicado aos autos e à Comissão de Credores o estado das diligências em causa", lê-se no documento citado pelo jornal.

Num breve comunicado, a direção liderada por Rui Garrido Pereira reconhece que falhou o pagamento da verba, mas nega que o Boavista vá fechar portas.

"A situação financeira herdada é amplamente conhecida. Desde o início do mandato, a Direção tem estado totalmente empenhada na defesa dos interesses do Clube e na procura de soluções que garantam a sua continuidade. A situação atual, embora grave, é reversível podendo evitar o encerramento definitivo do Boavista Futebol Clube", pode ler-se.

O Boavista ainda pagou uma primeira tranche em dezembro, de 55 mil euros, mas falhou a segunda obrigação. O clube está atualmente sem competir no futebol depois da despromoção administrativa da SAD por vários problemas financeiros.

O clube rompeu ligação com a SAD, que está a competir na primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h13
  • 13 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido