Boavista falha pagamento no plano de insolvência, mas desmente que clube vá encerrar

O Boavista falhou o pagamento de uma tranche a que estava obrigado a pagar até ao dia 10 de janeiro, o que deu origem a um processo de encerramento da atividade. Em resposta, o clube garante que a situação "é reversível".

De acordo com um despacho citado pelo "zerozero", o clube portuense falhou o pagamento de uma verba a rondar os 150 mil euros.

"Com efeito, nos termos deliberados na referida Assembleia de Credores, a Administradora de Insolvência iniciará de imediato as diligências com vista a encerrar o estabelecimento/atividade da Insolvente, sendo que, será oportunamente comunicado aos autos e à Comissão de Credores o estado das diligências em causa", lê-se no documento citado pelo jornal.

Num breve comunicado, a direção liderada por Rui Garrido Pereira reconhece que falhou o pagamento da verba, mas nega que o Boavista vá fechar portas.

"A situação financeira herdada é amplamente conhecida. Desde o início do mandato, a Direção tem estado totalmente empenhada na defesa dos interesses do Clube e na procura de soluções que garantam a sua continuidade. A situação atual, embora grave, é reversível podendo evitar o encerramento definitivo do Boavista Futebol Clube", pode ler-se.

O Boavista ainda pagou uma primeira tranche em dezembro, de 55 mil euros, mas falhou a segunda obrigação. O clube está atualmente sem competir no futebol depois da despromoção administrativa da SAD por vários problemas financeiros.

O clube rompeu ligação com a SAD, que está a competir na primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto.