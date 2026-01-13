"Fiz duas faltas na final com o Braga, dois amarelos, vermelho. Foi o Jorge Coroado, era o meu gestor de conta"

13 jan, 2026 - 11:28 • Hugo Tavares da Silva
João Manuel Pinto diz que só fez duas faltas naquela final da Taça de Portugal, em 1998, contra o SC Braga. O então central do FC Porto, que até relegou para o banco Jorge Costa e fez dupla com o “professor” Aloísio, ia cumprindo a melhor época de sempre.
Os minhotos, a fazer lembrar 2026, eliminaram o Benfica na semifinal. Karoglan bisou. Então lá marcaram presença com os crónicos campeões nacionais, que tinham despachado na caminhada até ao Jamor clubes como União de Leiria, Freamunde, Maia, Juventude de Évora e Valonguense.
Quanto o minuto 62 atingiu o relógio, João Manuel Pinto viu aquele pedaço de má notícia: o vermelho lá no alto, a fazer cócegas ao céu. O FC Porto ia vencendo por 2-1, com golos de Aloísio e Mário Jardel. Do outro lado, Sílvio reduziu. Convidado na “Tertúlia Bola Branca”, precisamente para lançar o jogo entre FC Porto e Benfica para a Taça na quarta-feira, clubes que representou, João Manuel Pinto contou uma história curiosa.
“Querem que vos conte isso?”, questionou sobre a expulsão na final da Taça de Portugal. “Eu vou contar mesmo. Não tive muitas expulsões, acho que foi a minha primeira, no Porto só tive uma. Fiz uma grande época, o Jorge Costa foi operado no início, fiz a melhor época de sempre. Era eu e o Aloísio. Era um professor, um gentleman. Que homem. Não falo como jogador, era um belíssimo jogador, mas que homem…”
Depois dos elogios ao central que veio do Barça de Cruijff e do contexto, o ouro saltou-lhe da garganta.
“Fiz duas faltas com o Braga, duas, dois amarelos. Árbitro: sabem quem era? Eu digo-vos: Jorge Coroado. Sabem o que era o Jorge Coroado para mim? Era o meu gestor de conta”, revelou. Pausa. Gargalhadas.
“Eu vou repetir: o Jorge Coroado era o meu gerente de conta, no Nova Rede. Eu estava no Belenenses e abri conta. Quando lá cheguei, ‘este é o árbitro…’. Ficou como meu gestor. Abri conta com ele. Final da Taça: dois amarelos, vermelho. Desejei tudo mal a ele.”
O treinador Blessing Lumueno, o outro convidado, perguntou se foram amarelos justos. “Eh pá… dei-lhe, penso que sim, o primeiro amarelo não, mas o segundo sim”, lá concedeu, depois de questionado se fez estalar a canela de Karoglan.
E a gestão de conta como ficou, afinal? “Continuei essa gestão de conta, mas nunca mais foi igual.”
João Manuel Pinto, hoje com 52 anos e treinador, foi futebolista do FC Porto entre 1995 e 2001. Depois, foi para o Benfica até 2003. O início da carreira aconteceu no Oriental, passando depois para o Belenenses, que o emprestou uma época ao Campomaiorense. Foi no Restelo que convenceu Pinto da Costa e companhia.
O antigo central, que terminou a carreira no Sion da Suíça, foi um dos convidados da “Tertúlia Bola Branca”, o programa de desporto da Renascença que vai para o ar às segundas-feiras, tanto na antena, como no site, YouTube e plataformas de podcast e Spotify.