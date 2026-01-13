Veríssimo vai apitar o Porto-Benfica para a Taça de Portugal

O árbitro Fábio Veríssimo vai apitar o clássico dos quartos de final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Benfica, na quarta-feira, informou esta manhã o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol.

O leiriense vai ter como assistentes Pedro Martins e Hugo Marques. O quarto árbitro será Miguel Nogueira. Já no VAR e AVAR estarão Luís Ferreira e Nuno Eiras.

No outro jogo da Taça de Portugal de quarta-feira, entre Fafe e SC Braga, será Bruno Costa o árbitro, com os assistentes Jorge Fernandes e João Morte. O quarto árbitro será Márcio Torres, enquanto no VAR e AVAR estarão Manuel Mota e Paulo Miranda

O CA da federação indicou ainda quem arbitrar o Vizela-Paços de Ferreira, da Liga 2: André Narciso, com os assistentes Vasco Marques e André Botelho. O quarto árbitro será Rui Lima e no VAR e AVAR estarão Rui Costa e Tiago Leandro.

O caso Veríssimo-FC Porto e a multa

Nos primeiros dias de novembro, o árbitro Fábio Veríssimo denunciou uma "tentativa de pressão" do FC Porto no jogo frente ao Sporting de Braga.

De acordo com o relatório escrito pelo árbitro da AF Leiria, o Porto terá colocado uma televisão no balneário da equipa de arbitragem a transmitir, de forma repetida e contínua, os lances mais polémicos da primeira parte. A televisão não podia ser desligada e o mesmo aconteceu no final do encontro. Veríssimo terá entendido a atitude como intimidação e, por isso, colocou o incidente no seu relatório.

O FC Porto viu um golo ser anulado na primeira parte a Viktor Froholdt por falta de Jan Bednarek sobre o guarda-redes do Braga, uma decisão muito protestada pelos dragões.

Os dragões acabariam por vencer o jogo, por 2-1, e defenderam a liderança do campeonato.

Depois de instaurado um processo pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, o FC Porto foi multado em 12.750 euros pela alegada pressão exercida sobre o árbitro Fábio Veríssimo ao intervalo do jogo com o Sporting de Braga.

De acordo com a nota divulgada nos últimos dias de dezembro, o CD da federação optou por sancionar o FC Porto pela “inobservância qualificada de outros deveres”, aplicando uma multa 12.750 euros quase dois meses depois de ter instaurado um processo disciplinar ao clube portista pelo incidente ocorrido em 2 de novembro, no Estádio do Dragão.