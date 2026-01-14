Fafe vive entre o sonho da Taça e a luta pelo regresso à II Liga: “Quem sabe..."

14 jan, 2026 - 13:30 • Eduardo Soares da Silva
Em Fafe, os últimos dias estão divididos entre o entusiasmo de uma caminhada histórica na Taça de Portugal e uma luta renhida pelo regresso à II Liga. Esta quarta-feira, os fafenses recebem o SC Braga, às 18h45, para os quartos de final da Taça de Portugal, uma fase a que o clube não chegava desde 2000.
À Renascença, o presidente do clube, Manuel Marinho, fala num "feito que deixa todos orgulhosos": "É um marco muito importante para o nosso AD Fafe".
Até aqui chegar, o Fafe já eliminou dois clubes da I Liga, Moreirense e Arouca, para além do Oriental logo na segunda eliminatória e o Lusitano de Évora nos oitavos de final. A capacidade provada de surpreender permite ao presidente encher-se de confiança.
"O histórico diz-nos que Taça é Taça e que há surpresas. Jogamos em casa, o estádio vai estar cheio. Essa energia das bancadas, com um acreditar enorme, com esforço duplicado, quem sabe. Estou confiante, já eliminámos duas equipas da I Liga, quem sabe. Podemos ter mais uma surpresa", atira.
Manuel reconhece que o Braga "é poderoso" e acredita que a derrota na final da Taça da Liga frente ao maior rival, o Vitória, dará força acrescida à equipa de Carlos Vicens: "Vão querer demonstrar que o que aconteceu foi só um acidente no percurso. Vão dificultar muito mais a prestação do Fafe."
Os dois clubes não se encontram desde a última jornada da I Liga de 1988/89. Na altura, o Fafe empatou no Estádio 1.º de Maio, em Braga, um resultado que atirou o clube para a segunda divisão. Um triunfo permitia a permanência num escalão ao qual os fafenses nunca mais voltaram.
Apesar da memória ainda resistir em alguns, a rivalidade entre os dois clubes é residual: "Estamos na região do Minho, somos todos boa gente, não existe uma rivalidade. Quando descemos da I Liga, esses pontos faziam falta. Na altura, ficámos chateados, mas nada de rivalidade."
O estádio do Fafe tem capacidade para cerca de quatro mil pessoas e estará cheio para o jogo desta quarta-feira.
"Há muito entusiasmo, tenho pessoas a ligar-me porque querem bilhetes. É um marco importantíssimo para o clube, está a mexer com as gentes de Fafe. Estamos todos ansiosos que chegue quarta-feira e a bola comece a rolar. A Taça é a festa do futebol, é o que se vai viver em Fafe também", prevê
A última passagem do Fafe pelos campeonatos profissionais foi em 2016/17, quando o clube subiu e desceu na mesma época.
Desde então que o Fafe tem lutado pelo regresso e os próximos dois jogos são decisivos. Faltam apenas duas jornadas para o fim da fase regular e apenas os quatro primeiros se apuram para o "play-off" de subida.
O Fafe está no quarto lugar, com os mesmos 23 pontos que Paredes, terceiro, Vitória B e Braga B, quintos e sextos, respetivamente. Também o Varzim, com 22 pontos, ainda tem possibilidades de se apurar, no sétimo posto da tabela.
O jogo com o Braga é quatro dias antes da visita ao terreno do Vitória B, um confronto direto pelo apuramento.
O presidente Manuel Marinho reconhece que não é fácil navegar nos diferentes objetivos: "Efetivamente, o "timing" não é o melhor. É o que temos. Por um lado, é entusiasmante estar nesta fase da Taça de Portugal, mas teremos de recuperar rapidamente e ir buscar energias extra com o Vitória. Vamos apelar a isso para superarmos as duas finais que aí virão."
Segue-se, depois, a receção ao Braga B, na última jornada: "É muito importante ficarmos nos quatro primeiros, isto está muito competitivo, vamos jogar com duas equipas com as mesmas ambições. Pensamos, neste momento, no jogo do Braga e depois concentraremos no jogo seguinte."
Em novembro de 2024, uma investigação do jornal "Público" deu conta que o PCC, uma das maiores organizações criminosas no Brasil, estaria por trás do investimento na SAD do Fafe, depois de terem tentado investir, sem sucesso, no Varzim, Felgueiras e Vilaverdense.
Na altura, Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que instaurou processos para averiguar os factos e as suspeitas de esquemas de lavagem de dinheiro por parte do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Mais de um ano depois, o presidente garante que nunca foi abordado pelo Conselho de Disciplina: "Esse processo não foi concluído, nem sei se há algo a decorrer, não tenho esse conhecimento."
Na altura, um comunicado do Fafe desmentia as ligações, alegando um "atentado à reputação do clube". À Renascença, Manuel Marinho associa a investigação jornalistica à campanha eleitoral do Fafe.
"Essas notícias apareceram num momento eleitoral do AD Fafe. Deixo ao pensamento de cada fafense o porquê de terem aparecido. São meras especulações, informações dúbias. Estamos confiantes na equipa da SAD, no trabalho que estão a fazer. O 'timing' foi estranho e depois tudo se esfumou. Seguimos em frente com confiança", rebate.
Desde 1979 que o Fafe não chega à meia-final da Taça de Portugal, mas é isso que pode conseguir, se vencer o SC Braga esta quarta-feira, a partir das 18h45.