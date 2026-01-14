Fafe vive entre o sonho da Taça e a luta pelo regresso à II Liga: “Quem sabe..."

Em Fafe, os últimos dias estão divididos entre o entusiasmo de uma caminhada histórica na Taça de Portugal e uma luta renhida pelo regresso à II Liga. Esta quarta-feira, os fafenses recebem o SC Braga, às 18h45, para os quartos de final da Taça de Portugal, uma fase a que o clube não chegava desde 2000.

À Renascença, o presidente do clube, Manuel Marinho, fala num "feito que deixa todos orgulhosos": "É um marco muito importante para o nosso AD Fafe".

Até aqui chegar, o Fafe já eliminou dois clubes da I Liga, Moreirense e Arouca, para além do Oriental logo na segunda eliminatória e o Lusitano de Évora nos oitavos de final. A capacidade provada de surpreender permite ao presidente encher-se de confiança.

"O histórico diz-nos que Taça é Taça e que há surpresas. Jogamos em casa, o estádio vai estar cheio. Essa energia das bancadas, com um acreditar enorme, com esforço duplicado, quem sabe. Estou confiante, já eliminámos duas equipas da I Liga, quem sabe. Podemos ter mais uma surpresa", atira.



Manuel reconhece que o Braga "é poderoso" e acredita que a derrota na final da Taça da Liga frente ao maior rival, o Vitória, dará força acrescida à equipa de Carlos Vicens: "Vão querer demonstrar que o que aconteceu foi só um acidente no percurso. Vão dificultar muito mais a prestação do Fafe."

Os dois clubes não se encontram desde a última jornada da I Liga de 1988/89. Na altura, o Fafe empatou no Estádio 1.º de Maio, em Braga, um resultado que atirou o clube para a segunda divisão. Um triunfo permitia a permanência num escalão ao qual os fafenses nunca mais voltaram.

Apesar da memória ainda resistir em alguns, a rivalidade entre os dois clubes é residual: "Estamos na região do Minho, somos todos boa gente, não existe uma rivalidade. Quando descemos da I Liga, esses pontos faziam falta. Na altura, ficámos chateados, mas nada de rivalidade."

O estádio do Fafe tem capacidade para cerca de quatro mil pessoas e estará cheio para o jogo desta quarta-feira.

"Há muito entusiasmo, tenho pessoas a ligar-me porque querem bilhetes. É um marco importantíssimo para o clube, está a mexer com as gentes de Fafe. Estamos todos ansiosos que chegue quarta-feira e a bola comece a rolar. A Taça é a festa do futebol, é o que se vai viver em Fafe também", prevê

A luta pelo regresso à II Liga

A última passagem do Fafe pelos campeonatos profissionais foi em 2016/17, quando o clube subiu e desceu na mesma época.

Desde então que o Fafe tem lutado pelo regresso e os próximos dois jogos são decisivos. Faltam apenas duas jornadas para o fim da fase regular e apenas os quatro primeiros se apuram para o "play-off" de subida.

O Fafe está no quarto lugar, com os mesmos 23 pontos que Paredes, terceiro, Vitória B e Braga B, quintos e sextos, respetivamente. Também o Varzim, com 22 pontos, ainda tem possibilidades de se apurar, no sétimo posto da tabela.