Taça de Portugal

Fafe vive entre o sonho da Taça e a luta pelo regresso à II Liga: “Quem sabe..."

14 jan, 2026 - 13:30 • Eduardo Soares da Silva

O emblema minhoto recebe o Braga nos quartos de final da Taça de Portugal, um jogo que antecede as duas partidas que decidem se o Fafe estará, ou não, na fase de subida à II Liga. O presidente do clube, Manuel Marinho, fala numa caminhada histórica e desmente as notícias que alegam que a SAD tem investimento de um dos maiores grupos criminosos do Brasil.

Presidente do Fafe espera "mais uma surpresa" na Taça de Portugal frente ao Braga

Em Fafe, os últimos dias estão divididos entre o entusiasmo de uma caminhada histórica na Taça de Portugal e uma luta renhida pelo regresso à II Liga. Esta quarta-feira, os fafenses recebem o SC Braga, às 18h45, para os quartos de final da Taça de Portugal, uma fase a que o clube não chegava desde 2000.

À Renascença, o presidente do clube, Manuel Marinho, fala num "feito que deixa todos orgulhosos": "É um marco muito importante para o nosso AD Fafe".

Até aqui chegar, o Fafe já eliminou dois clubes da I Liga, Moreirense e Arouca, para além do Oriental logo na segunda eliminatória e o Lusitano de Évora nos oitavos de final. A capacidade provada de surpreender permite ao presidente encher-se de confiança.

"O histórico diz-nos que Taça é Taça e que há surpresas. Jogamos em casa, o estádio vai estar cheio. Essa energia das bancadas, com um acreditar enorme, com esforço duplicado, quem sabe. Estou confiante, já eliminámos duas equipas da I Liga, quem sabe. Podemos ter mais uma surpresa", atira.

Manuel reconhece que o Braga "é poderoso" e acredita que a derrota na final da Taça da Liga frente ao maior rival, o Vitória, dará força acrescida à equipa de Carlos Vicens: "Vão querer demonstrar que o que aconteceu foi só um acidente no percurso. Vão dificultar muito mais a prestação do Fafe."

Os dois clubes não se encontram desde a última jornada da I Liga de 1988/89. Na altura, o Fafe empatou no Estádio 1.º de Maio, em Braga, um resultado que atirou o clube para a segunda divisão. Um triunfo permitia a permanência num escalão ao qual os fafenses nunca mais voltaram.

Apesar da memória ainda resistir em alguns, a rivalidade entre os dois clubes é residual: "Estamos na região do Minho, somos todos boa gente, não existe uma rivalidade. Quando descemos da I Liga, esses pontos faziam falta. Na altura, ficámos chateados, mas nada de rivalidade."

O estádio do Fafe tem capacidade para cerca de quatro mil pessoas e estará cheio para o jogo desta quarta-feira.

"Há muito entusiasmo, tenho pessoas a ligar-me porque querem bilhetes. É um marco importantíssimo para o clube, está a mexer com as gentes de Fafe. Estamos todos ansiosos que chegue quarta-feira e a bola comece a rolar. A Taça é a festa do futebol, é o que se vai viver em Fafe também", prevê

A luta pelo regresso à II Liga

A última passagem do Fafe pelos campeonatos profissionais foi em 2016/17, quando o clube subiu e desceu na mesma época.

Desde então que o Fafe tem lutado pelo regresso e os próximos dois jogos são decisivos. Faltam apenas duas jornadas para o fim da fase regular e apenas os quatro primeiros se apuram para o "play-off" de subida.

O Fafe está no quarto lugar, com os mesmos 23 pontos que Paredes, terceiro, Vitória B e Braga B, quintos e sextos, respetivamente. Também o Varzim, com 22 pontos, ainda tem possibilidades de se apurar, no sétimo posto da tabela.

O jogo com o Braga é quatro dias antes da visita ao terreno do Vitória B, um confronto direto pelo apuramento.

O presidente Manuel Marinho reconhece que não é fácil navegar nos diferentes objetivos: "Efetivamente, o "timing" não é o melhor. É o que temos. Por um lado, é entusiasmante estar nesta fase da Taça de Portugal, mas teremos de recuperar rapidamente e ir buscar energias extra com o Vitória. Vamos apelar a isso para superarmos as duas finais que aí virão."

Segue-se, depois, a receção ao Braga B, na última jornada: "É muito importante ficarmos nos quatro primeiros, isto está muito competitivo, vamos jogar com duas equipas com as mesmas ambições. Pensamos, neste momento, no jogo do Braga e depois concentraremos no jogo seguinte."

A sombra do PCC

Em novembro de 2024, uma investigação do jornal "Público" deu conta que o PCC, uma das maiores organizações criminosas no Brasil, estaria por trás do investimento na SAD do Fafe, depois de terem tentado investir, sem sucesso, no Varzim, Felgueiras e Vilaverdense.

Na altura, Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que instaurou processos para averiguar os factos e as suspeitas de esquemas de lavagem de dinheiro por parte do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Mais de um ano depois, o presidente garante que nunca foi abordado pelo Conselho de Disciplina: "Esse processo não foi concluído, nem sei se há algo a decorrer, não tenho esse conhecimento."

Na altura, um comunicado do Fafe desmentia as ligações, alegando um "atentado à reputação do clube". À Renascença, Manuel Marinho associa a investigação jornalistica à campanha eleitoral do Fafe.

"Essas notícias apareceram num momento eleitoral do AD Fafe. Deixo ao pensamento de cada fafense o porquê de terem aparecido. São meras especulações, informações dúbias. Estamos confiantes na equipa da SAD, no trabalho que estão a fazer. O 'timing' foi estranho e depois tudo se esfumou. Seguimos em frente com confiança", rebate.

Desde 1979 que o Fafe não chega à meia-final da Taça de Portugal, mas é isso que pode conseguir, se vencer o SC Braga esta quarta-feira, a partir das 18h45.

Tópicos
