João Gonçalves no Vitória – FC Porto

Conheça todos os árbitros para a jornada 18 da I Liga.
Nomeações para a 18.ª jornada da I Liga
Sporting-Casa Pia
Árbitro: David Silva
VAR: João Malheiro Pinto
Gil Vicente-Nacional
Árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Rui Costa
AVS-Arouca
Árbitro: João Pinheiro
VAR: João Bento
Alverca-Moreirense
Árbitro: Luís Godinho
VAR: Cláudia Ribeiro
Rio Ave-Benfica
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Pedro Ferreira
Santa Clara-Famalicão
Árbitro: Márcio Torres
VAR: Ricardo Moreira
Tondela-Sp. Braga
Árbitro: Gustavo Correia
VAR: Vasco Santos
V. Guimarães-FC Porto
Árbitro: João Gonçalves
VAR: Tiago Martins
E. Amadora-Estoril
Árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Rui Soares