I Liga

João Gonçalves no Vitória – FC Porto

14 jan, 2026 - 18:49

Conheça todos os árbitros da jornada 18 da I Liga.

Conheça todos os árbitros para a jornada 18 da I Liga.

Nomeações para a 18.ª jornada da I Liga

Sporting-Casa Pia

Árbitro: David Silva
VAR: João Malheiro Pinto

Gil Vicente-Nacional

Árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Rui Costa

AVS-Arouca

Árbitro: João Pinheiro
VAR: João Bento

Alverca-Moreirense

Árbitro: Luís Godinho
VAR: Cláudia Ribeiro

Rio Ave-Benfica

Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Pedro Ferreira

Santa Clara-Famalicão

Árbitro: Márcio Torres
VAR: Ricardo Moreira

Tondela-Sp. Braga

Árbitro: Gustavo Correia
VAR: Vasco Santos

V. Guimarães-FC Porto

Árbitro: João Gonçalves
VAR: Tiago Martins

E. Amadora-Estoril

Árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Rui Soares

