Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 14 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

V. Guimarães – Sp. Braga

Perdeu a aliança na final da Taça da Liga? Vá à PSP

14 jan, 2026 - 16:26

Polícia está a tentar entregar esta “promessa, uma história partilhada” ao seu legítimo proprietário.

A+ / A-

O comando distrital da PSP de Leiria está à procura do dono de uma aliança perdida na final da Taça da Liga entre Vitória e Sp. Braga.

“Perdeu-se uma aliança… mas não a esperança!”. É assim que começa a mensagem deixada pela polícia nas redes sociais.

A PSP diz estar “a tentar reunir o símbolo com o seu legítimo proprietário (e, muito provavelmente, evitar uma conversa difícil lá em casa)”.

“Se perdeu uma aliança durante o jogo, ou se conhece alguém que anda estranhamente silencioso desde esse dia… diga-lhe para nos contactar”, acrescenta o comunicado.

De recordar que, dentro das quatro linhas, o V. Guimarães levou a melhor sobre o Sp. Braga e conquistou a sua primeira Taça da Liga.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 14 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido