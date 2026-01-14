Perdeu a aliança na final da Taça da Liga? Vá à PSP

14 jan, 2026 - 16:26
O comando distrital da PSP de Leiria está à procura do dono de uma aliança perdida na final da Taça da Liga entre Vitória e Sp. Braga.
“Perdeu-se uma aliança… mas não a esperança!”. É assim que começa a mensagem deixada pela polícia nas redes sociais.
A PSP diz estar “a tentar reunir o símbolo com o seu legítimo proprietário (e, muito provavelmente, evitar uma conversa difícil lá em casa)”.
“Se perdeu uma aliança durante o jogo, ou se conhece alguém que anda estranhamente silencioso desde esse dia… diga-lhe para nos contactar”, acrescenta o comunicado.
De recordar que, dentro das quatro linhas, o V. Guimarães levou a melhor sobre o Sp. Braga e conquistou a sua primeira Taça da Liga.