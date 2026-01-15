Ouvir
Casa Pia

Álvaro Pacheco: "É um grupo com vontade de dar um grito de revolta"

15 jan, 2026 - 12:54

Treinador está de regresso à I Liga para orientar o Casa Pia e vai estrear-se em Alvalade, frente ao Sporting.

O treinador Álvaro Pacheco encontrou o plantel do Casa Pia "com vontade de dar um grito de revolta". O novo treinador dos gansos estreia-se na deslocação ao campeão Sporting, um "teste para colocar em prática" a nova identidade da equipa.

"Encontrei um grupo com uma vontade muito grande, muito entusiasmo em absorver novas ideias e tornarmo-nos numa equipa com uma identidade forte e vamos em busca dos resultados", começou por dizer.

O técnico regressa à I Liga depois de experiências no Brasil e Arábia Saudita. É o terceiro treinador da época do Casa Pia e faz um balanço positivo dos primeiros cinco treinos: "A paixão que tiveram esta semana todos os dias, tem de ser o nosso ponto de partida. Não podemos abdicar disto que temos tido. Fico satisfeito, é um grupo ambicioso, com vontade de vencer e dar um grito de revolta."

Na I Liga, Pacheco já orientou o Vizela, Estoril Praia e ainda o Vitória de Guimarães. O regresso deixa o técnico muito feliz.

"Estou muito contente por ter voltado ao futebol português, é uma competição muito exigente. Voltar pelo Casa Pia deixa-me muito, muito orgulhoso", afirma.

Frente ao Sporting, Álvaro Pacheco vê uma oportunidade para a equipa mostrar os primeiros indícios de uma nova identidade: "Amanhã é um teste e uma oportunidade para colocar em prática o que andamos a treinar."

"O Sporting é o bicampeão, uma equipa forte, mas a minha preocupação é olhar para o que somos enquanto equipa, o que é o Casa Pia. Temos uma vontade muito grande de vencer e irmos lá testar. É na dificuldade que o crescimento é mais rápido. Temos de crescer em competição, a realidade é esta", conclui.

O Sporting, segundo classificado com 42 pontos, arranca a segunda volta do campeonato com a receção ao Casa Pia, 15.º com 14 pontos, às 20h15 desta sexta-feira. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.

