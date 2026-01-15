Fafe ou Torreense vão estar na final da Taça de Portugal

O sorteio da meia-final da Taça de Portugal ditou uma eliminatória entre Fafe e Torreense, clubes que estão na Liga 3 e na II Liga, respetivamente. O outro jogo será entre FC Porto e o vencedor da eliminatória entre Sporting e Aves.

As duas equipas que estão fora da I Liga vão jogar uma contra a outra. O Fafe é a surpresa da Taça até ao momento e já eliminou três clubes da primeria divisão até chegar a esta fase: Moreirense, Arouca e SC Braga.

Já o Torreense, oitavo da II Liga, eliminou a União de Leiria nos quartos de final até chegar a esta fase.

O FC Porto, que conta com 20 troféus da Taça de Portugal, defrontará Sporting ou Aves, o único jogo dos quartos de final que resta disputar. Os leões, atuais detentores do troféu, decidiram manter o adiamento do jogo frente ao Aves, que acontecerá entre 3 e 5 de fevereiro.

Desde 2010 que um clube de um escalão inferior não marcava presença na final da Taça de Portugal. O Chaves foi o último clube a conseguir essa proeza, quando perdeu para o FC Porto, por 2-1

Derlei quer continuar o sonho do Fafe

O presidente da SAD do Fafe, o ex-avançado Derlei, assume o "orgulho" de chegar a uma fase tão avançada da prova, igualando a melhor prestação de sempre do clube minhoto.

"Disse aos meus jogadores que seria um prémio estar no jogo de ontem. É um privilégio estar neste nível, temos de continuar a sonhar. O Torreense está um escalão acima, mas os nossos jogadores sabem o que podem dar. Temos que sonhar", disse, na cerimónia da FPF.

Já André Sabino, diretor geral do Torreense, não quer subestimar os fafenses: "O Fafe já eliminou três equipas, têm uma estrutural profissional, será uma montra e uma valorização para o nosso projeto, teremos o máximo respeito. Queremos sair vitoriosos."

Do lado do FC Porto, Rui Barros deu os parabéns a Fafe e Torreense, prestações que fazem "com que os clubes sonhem". Sobre a meia-final, prefere esperar por conhecer o adversário: "Já fizemos o jogo com o Benfica e estamos preparados. Vamos ver, o Aves ainda tem de jogar com o Sporting."

Bernardo Palmeiro, representante do Sporting, não pensa num possível clássico contra o FC Porto e foca a equipa nos quartos de final: "Estamos focados no Aves, é difícil falar no que podemos encontrar depois. Se passarmos, apanharemos o Porto, que eliminou o Benfica e está num momento bom. Temos a obrigação de ambicionar voltar a ganhar o troféu".

Já Miguel Socorro, presidente da SAD do Aves, não acredita que seria mais fácil se o sorteio tivesse marcado um possível encontro com Fafe e Torreense.

"Temos um jogo muito difícil com o Sporting, merecem todo o respeito, não fomos muito felizes no campeonato, vamos ver se conseguimos ser mais felizes na Taça", concluiu