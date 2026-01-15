Marcelo deixa Moreirense

O Moreirense oficializou, esta quinta-feira, a rescisão do contrato com o defesa-central Marcelo.

“A palavra Capitão personifica na perfeição o Marcelo. É, e será sempre, um de nós”, escrevem os cónegos nas redes sociais.

O clube prossegue: “A Família Moreirense agradece profundamente todo o teu contributo, profissionalismo e os valores que representaste ao longo destes três anos. Desejamos-te as maiores felicidades, Capitão."

O central fez 76 jogos pelo Moreirense em duas temporadas e meia.

Nas últimas semanas, Marcelo tinha perdido espaço para a dupla Gilberto Batista e Maracás.

A União de Leiria, da II Liga, é o clube apontado para a continuação de carreira.