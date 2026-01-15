Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 15 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mercado de transferências

Marcelo deixa Moreirense

15 jan, 2026 - 16:43 • Carlos Calaveiras

Defesa estará agora a caminho da U. Leiria.

A+ / A-

O Moreirense oficializou, esta quinta-feira, a rescisão do contrato com o defesa-central Marcelo.

“A palavra Capitão personifica na perfeição o Marcelo. É, e será sempre, um de nós”, escrevem os cónegos nas redes sociais.

O clube prossegue: “A Família Moreirense agradece profundamente todo o teu contributo, profissionalismo e os valores que representaste ao longo destes três anos. Desejamos-te as maiores felicidades, Capitão."

O central fez 76 jogos pelo Moreirense em duas temporadas e meia.

Nas últimas semanas, Marcelo tinha perdido espaço para a dupla Gilberto Batista e Maracás.

A União de Leiria, da II Liga, é o clube apontado para a continuação de carreira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 15 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido