Nota 4 para Fábio Veríssimo. “À altura do clássico”

15 jan, 2026 - 00:13

Leia o resumo da análise de Tiago Rocha, VAR Bola Branca, no FC Porto - Benfica.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 a Fábio Veríssimo, árbitro do FC Porto - Benfica, partida dos quartos de final da Taça de Portugal.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Fábio Veríssimo foi “competente”, esteve “assertivo e à altura do clássico”.

Na primeira parte, destaque para alguns lances nas áreas, todos bem decididos.

Aos 10 minutos há mão de Pablo Rosário, mas vem de ressalto e, por isso, não há penálti.

Aos 25 minutos, lance entre Sidny e Pepê é “contacto natural”. O jogador do Benfica deixou-se cair.

Aos 35 minutos, Diogo Costa choca com António Silva. Mais uma vez, “contacto natural”.

Aos 39 minutos, cartão amarelo bem mostrado a Rios, por protestos.

Aos 47 minutos, confusão entre vários jogadores. Árbitro bem, mostrou vários amarelos.

Também nos descontos, o amarelo a Bednarek é “bem mostrado”.

Já na segunda parte, aos 77 minutos, Leandro Barreiro cai, mas sem infração.

Por tudo isto, nota 4 para Fábio Veríssimo.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Benfica, por 1-0, e segue para as meias-finais da Taça de Portugal.

