Salvador. “Quem não tiver honra, vontade, ambição e orgulho não terá lugar neste clube”

O presidente do Sp. Braga, António Salvador, deixou duras críticas à equipa depois da eliminação da Taça de Portugal diante do Fafe, uma equipa da Liga 3.

O líder arsenalista começou por pedir desculpa aos adeptos pela exibição.

"Venho dar a cara e pedir desculpas aos nossos sócios. Já transmiti no balneário, aos jogadores, staff e equipa técnica do que foi o jogo de hoje. Foi muito mais do que perder a eliminatória. Hoje tudo que deveríamos dar, demos praticamente zero. E neste clube a vontade, ambição e orgulho de vestir este emblema é inegociável. Hoje não fizemos nada disso e todos têm consciência disso, disse.

Salvador deixou um aviso sério à navegação: “Já ficamos fora de duas competições. A nossa época vai começar amanhã para as duas competições que ainda temos, e daqui para a frente quem não tiver honra, vontade, ambição e orgulho não terá lugar neste clube”.

O Sp. Braga perdeu 2-1 diante do Fafe e foi eliminado da Taça de Portugal.