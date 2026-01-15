Ouvir
Uma aliança, milhares de partilhas e um final feliz: PSP devolve anel perdido na Taça da Liga

15 jan, 2026 - 15:02

Uma aliança perdida nas bancadas da final da Taça da Liga transformou-se num caso invulgar de mobilização nas redes sociais, com a PSP a conseguir identificar o dono e devolver o anel graças à ajuda do público.

Segundo a PSP, essa mobilização foi decisiva para chegar ao dono do anel, que já recuperou a aliança. Foto: Polícia Segurança Pública

A Polícia de Segurança Pública anunciou esta quinta-feira que já encontrou o proprietário da aliança perdida durante a final da Allianz Cup, disputada no passado sábado entre o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga, no Estádio Municipal de Leiria.

O objeto foi dado como perdido após o encontro, que terminou com a vitória do Vitória por 2-1, e rapidamente se tornou protagonista de um apelo lançado pela PSP nas redes sociais. A publicação, acompanhada por imagens da aliança, gerou uma forte reação dos utilizadores, com centenas de partilhas, comentários e mensagens privadas.

Segundo a PSP, essa mobilização foi decisiva para chegar ao dono do anel, que já recuperou a aliança. As autoridades sublinham o “espírito de solidariedade” demonstrado ao longo do processo, destacando a forma como a comunidade digital se envolveu num caso pouco habitual.

Numa nota divulgada online, a PSP agradece a todos os que colaboraram, participaram e acompanharam a situação, referindo que este desfecho positivo é também reflexo da cooperação entre cidadãos e forças de segurança.

O episódio termina assim com um final feliz, mostrando que, mesmo em contextos de grande afluência como uma final de futebol, pequenos gestos e a força das redes sociais podem fazer a diferença.

