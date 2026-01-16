Álvaro Pacheco. "Vitória assenta bem ao Sporting"

O novo treinador do Casa Pia, Álvaro Pacheco, gostou dos primeiros minutos, mas reconhece que o pouco tempo de trabalho complica.

A partida

"Com cinco treinos, com mudanças e testar isto contra o Sporting no início deram uma grande resposta. Muito bem a controlar o espaço interior, o controlo da profundidade fantástico e nos corredores também. Nos primeiros 35 minutos estivemos muito bem e até ao primeiro golo o Sporting tinha criado apenas uma oportunidade. Faltou talvez mais audácia da nossa parte. O primeiro golo é um deslize, o segundo também. O Sporting faz o terceiro golo em mais uma perda de bola nossa. Mas a vitória assenta bem ao Sporting. Dar os parabéns ao Sporting e ao Rui Borges, que tem feito um trabalho excelente aqui no Sporting. Temos que ser realistas, com cinco treinos este jogo não é do nosso campeonato. Ainda assim vi coisas interessantes. O nosso foco tem que ser na próxima semana"

Qual é o ponto de partida para este arranque no Casa Pia?

"O ponto de partida é apanhar os trabalhos dos colegas anteriores. Em função do crescimento e entendimento, vou começar a dar desafios. Mas sem dúvida que este vai ser o ponto de partida e a nossa forma de estar"

Regresso a Portugal

"É sempre bom regressar a Portugal e ao nosso campeonato, que é muito competitivo. isto é um projeto de presente e futuro. olhando para o projeto, com ambição que tem e o ADN do Casa Pia, fez-me logo regressar. Acredito que vamos ser muito felizes"

O Casa Pia perdeu 3-0 contra o Sporting em partida da jornada 18 da I Liga.