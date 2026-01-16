Empresários sauditas vão reunir-se com FPF

O Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal vai reunir com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O encontro, inicialmente previsto para ser com Pedro Proença, vai acontecer com o secretário-geral Rui Caeiro e a CEO Helena Pires, na próxima terça-feira, dia 20, a partir das 14h00.

Não se conhece a agenda do encontro, mas é sabido o desejo de Proença de jogar, por exemplo, a Supertaça no estrangeiro.

A comitiva de empresários vai ter ainda uma série de outras reuniões com entidades governamentais, incluindo o ministro dos Assuntos Parlamentares, autarcas (Lisboa, Cascais, Oeiras, Matosinhos e Vila Nova de Gaia) e Confederação Empresarial de Portugal (CIP), da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), para além de algumas empresas.

“Queremos dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde a criação do Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal, em 2024, com o intuito de identificar oportunidades concretas de investimento, promover parcerias estratégicas e reforçar a presença de empresas portuguesas no mercado saudita em áreas-chave como a saúde, inteligência artificial, cibersegurança e energia”, sublinha Alwalid Albatan, presidente do Conselho Empresarial.

Albatan acrescenta: “A Arábia Saudita vê com bons olhos a criação de sinergias com empresas portuguesas para absorver o seu know how, e também pode ajudar a alavancar as empresas nacionais com diversas oportunidades de investimento”.

[notícia atualizada sábado às 15h40: encontro dos empresários será com a CEO Helena Pires e o secretário-geral Rui Caeiro]