Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Empresários sauditas vão reunir-se com Pedro Proença

16 jan, 2026 - 16:20 • Carlos Calaveiras

Encontro marcado para a tarde da próxima terça-feira.

A+ / A-

O Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal vai reunir com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O encontro com Pedro Proença está marcado para terça-feira, dia 20, a partir das 14h00.

Não se conhece a agenda do encontro, mas é sabido o desejo de Proença de jogar, por exemplo, a Supertaça no estrangeiro.

A comitiva de empresários vai ter ainda uma série de outras reuniões com entidades governamentais, incluindo o ministro dos Assuntos Parlamentares, autarcas (Lisboa, Cascais, Oeiras, Matosinhos e Vila Nova de Gaia) e Confederação Empresarial de Portugal (CIP), da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), para além de algumas empresas.

“Queremos dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde a criação do Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal, em 2024, com o intuito de identificar oportunidades concretas de investimento, promover parcerias estratégicas e reforçar a presença de empresas portuguesas no mercado saudita em áreas-chave como a saúde, inteligência artificial, cibersegurança e energia”, sublinha Alwalid Albatan, presidente do Conselho Empresarial.

Albatan acrescenta: “A Arábia Saudita vê com bons olhos a criação de sinergias com empresas portuguesas para absorver o seu know how, e também pode ajudar a alavancar as empresas nacionais com diversas oportunidades de investimento”.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 16 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João