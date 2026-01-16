Ouvir
Mercado de transferências

Lucão substitui Andrew no Gil Vicente

16 jan, 2026 - 18:00

Guardião chega do Red Bull Bragantino.

A+ / A-

O Gil Vicente oficializou a contratação do guarda-redes Lucão, que chega do Red Bull Bragantino.

O guardião, que substitui Andrew, assina por duas épocas e meia, até 2028.

A equipa de Barcelos paga 1.5 milhões de euros.

Lucão, de 24 anos, foi formado no Vasco da Gama e é internacional sub23.

O jogador já falou: “Foi uma alegria imensa. Acho que é um sonho, é um objetivo que eu tenho desde quando comecei a disputar jogos, treinar no Brasil, e estar a receber essa oportunidade... O Gil Vicente está-me a dar essa oportunidade de trazer o meu talento para a Europa. Eu fico muito feliz e espero responder à altura”.

De recordar que Andrew foi contratado pelo Flamengo.

