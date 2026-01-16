Nota 3 para David Silva. “Pode e deve fazer mais”

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 3 a David Silva, árbitro do Sporting – Casa Pia, partida da jornada 18 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem dá nota “suficiente” a David Silva. “Pode e deve fazer mais”.

Da primeira parte destaque para o cartão amarelo “bem exibido” a José Fonte, mas faltou para Nsona.

Já no segundo tempo, é mal mostrado o amarelo a David Sousa, mas é justo o vermelho a Clau Mendes.

Por isso, nota 3 para David Silva.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Casa Pia, por 3-0, no primeiro jogo da segunda volta do campeonato.