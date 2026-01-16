"Se os grandes têm de vender, equipas como o Gil Vicente muito mais. Faz parte do projeto", admite Peixoto

O treinador César Peixoto frisou esta sexta-feira a ambição do Gil Vicente em voltar às vitórias na receção ao Nacional, na 18.ª jornada da I Liga de futebol, e admitiu a chegada do guarda-redes brasileiro Lucão.

O clube minhoto ainda não oficializou a contratação do jogador de 24 anos, que já está em Barcelos proveniente do Bragantino e que vem substituir Andrew Silva, que saiu para o Flamengo.

“Já chegou o Lucão, acreditamos muito no Dani Figueira e no Picornell, terceiro guarda-redes", disse o treinador gilista na antevisão da partida com os insulares, agendada para sábado.

O técnico disse que os responsáveis do clube ficam “orgulhosos pelas oportunidades de carreira” que surgiram para o guardião e também para o avançado Pablo, que rumou aos ingleses do West Ham, desejando que não saia mais ninguém nesta reabertura de 'mercado'.

“Por mim, já tinha fechado o mercado. Disse que, se não saísse ninguém, não queria ninguém. Mas se os grandes têm de vender, equipas como o Gil Vicente muito mais. Faz parte do projeto”, sublinhou.

Os gilistas fizeram a melhor primeira volta de sempre, alcançando 28 pontos, mas não vencem há sete jornadas consecutivas, registando seis empates e uma derrota – o último triunfo foi a 9 de novembro do ano passado, diante do Santa Clara (1-0).

Ainda assim, admitiu que o empate com o Sporting (1-1), na ronda anterior, foi moralizador, mas frisou que o Gil Vicente queria os três pontos: "Demonstra muito a qualidade e capacidade da nossa equipa de jogar de igual para igual seja contra quem for. Esse empate aceita-se, mas a haver um vencedor seríamos nós”.

De resto, Peixoto considerou que, mesmo sem ganharem qualquer dos últimos sete encontros, os gilistas têm sido quase sempre superiores aos adversários.

“As equipas, das poucas vezes que têm ido à nossa baliza, estão a fazer golo e nós, com muito volume e muitos ataques, no detalhe da finalização, não temos sido tão agressivos. É o detalhe que está a faltar. Também não temos a obrigação de ganhar os jogos todos. Isso é para o Benfica, FC Porto ou Sporting”, referiu.

César Peixoto disse estar consciente de que é difícil igualar ou melhorar a primeira volta que o Gil Vicente fez, mas garantiu que a equipa vai continuar a lutar por ganhar em todos os jogos.

“Queremos começar a segunda volta a vencer diante de uma boa equipa, que nos vai causar muitos problemas. Temos que ser humildes, com os pés bem assentes no chão porque [a primeira volta] já ficou para trás. O Nacional tem bons jogadores, uma ideia bem vincada, é uma equipa cínica, que nunca baixa a guarda e temos que estar focados a 100%”, alertou.

Cáceres saiu lesionado ainda na primeira parte do encontro com o Sporting e está de fora, tal como Mutombo, igualmente com problemas físicos.

Gil Vicente, quarto classificado, com 28 pontos, e Nacional, 13.º, com 17, defrontam-se a partir das 15:30 de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, num jogo que será arbitrado por Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.