Rio Ave

Silaidopoulos. Crise? "Grandes clubes sabem lidar com estas situações"

16 jan, 2026 - 17:05 • Redação

O Rio Ave – Benfica, para a jornada 18 da I Liga, está marcado para as 20h30 deste sábado.

O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, não espera um Benfica fragilizado este sábado.

Empate na Luz

"Vai ser um jogo diferente. Todos os jogos têm a sua história, esse foi um jogo há muitos meses. Espero um jogo difícil, Benfica é sempre o Benfica, é uma grande equipa, com um grande treinador. Vai ser muito exigente. Por outro lado, é desafiante, mas estes jogos têm sempre mais motivação associada. Espero que seja um jogo interessante e que demos o nosso melhor para ganhar."

Crise do Benfica

"Em grandes clubes, com estes jogadores, este treinador, eles sabem lidar com esta situações. Sabem virar estas energias, virar a motivação e vão aparecer de uma forma que vai ser agressiva. Querem ganhar coisas. São muito experientes e não penso que vá ter impacto no nosso jogo."

Instabilidade emocional

"Quando defrontamos equipas como o Benfica, temos de gerir emoções e feelings. O mais importante para nós é começar forte, ter fé e continuar forte. Temos de ser bravos e focados em todos os aspetos. Todos os ingredientes no nosso jogo podem dar-nos chances de tirar algo positivo. Vamos lutar até ao final, já provámos que somos difíceis de bater e vamos aproveitar as nossas oportunidades."

Pavlidis

"É um grande jogador, uma grande pessoa, é importante para o Benfica e para a Grécia representa o futebol grego da melhor forma. Se pensássemos há 5 ou 6 anos que dois dos maiores portugueses, Sporting e Benfica, teriam dois avançados da Grécia, era difícil de imaginar. Mas mostra evolução do futebol grego. Espero que amanhã não esteja tão feliz como esteve nestes dias todos.”

Segunda volta

"O primeiro objetivo é fazer melhor do que na primeira ronda. A primeira volta foi boa, mas há muito espaço para melhorar. Estamos a trabalhar nisso. Claro que não sabemos como a equipa vai ficar, mas a vontade vai estar lá."

