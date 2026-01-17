Arouca ganha e AVS continua sem vencer

17 jan, 2026 - 20:20 • Lusa
O Arouca derrotou o AVS, por 1-0, regressando assim às vitórias na I após uma derrota frente ao Tondela por 3-1 e dois empates, com Gil Vicente e Santa Clara.
A expulsão do defesa Cristian Davenish, logo aos 5 minutos, limitou as aspirações da equipa da casa que, ao fim de 18 jornadas, ainda procura a primeira vitória na Liga.
Aos 42 minutos, seria Ivan Barbero a abrir o marcador para dar vantagem aos visitantes, num lance em que Adrião, guarda-redes em estreia, não fica isento de responsabilidades.
O Arouca segue assim no 15.º posto, com 17 pontos, enquanto o AVS continua na última posição, somando apenas 4 pontos, fruto de outros tantos empates e 14 derrotas.