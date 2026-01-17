Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Arouca ganha e AVS continua sem vencer

17 jan, 2026 - 20:20 • Lusa

Barbero marcou o único golo do jogo.

A+ / A-

O Arouca derrotou o AVS, por 1-0, regressando assim às vitórias na I após uma derrota frente ao Tondela por 3-1 e dois empates, com Gil Vicente e Santa Clara.

A expulsão do defesa Cristian Davenish, logo aos 5 minutos, limitou as aspirações da equipa da casa que, ao fim de 18 jornadas, ainda procura a primeira vitória na Liga.

Aos 42 minutos, seria Ivan Barbero a abrir o marcador para dar vantagem aos visitantes, num lance em que Adrião, guarda-redes em estreia, não fica isento de responsabilidades.

O Arouca segue assim no 15.º posto, com 17 pontos, enquanto o AVS continua na última posição, somando apenas 4 pontos, fruto de outros tantos empates e 14 derrotas.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 16 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João