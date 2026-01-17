Luís Pinto. “Só com um nível muito alto podemos vencer o FC Porto”

O treinador do Vitória, Luís Pinto, garante a equipa focada no FC Porto depois da festa da conquista da Taça da Liga. Técnico reconhece a dificuldade que os dragões vão colocar.

Depois da festa, foi fácil colocar foco no jogo contra FC Porto?

"Sim, acaba por ser fácil porque tivemos algum tempo para preparar o jogo, algo que não tínhamos há algum tempo. Deu para festejar o que tinha de ser festejado, uma conquista histórica. Tem muito a ver com aquilo que queremos ser enquanto pessoas e profissionais, que é ter a capacidade de ter um êxito, mas a seguir focar-nos o futuro. O nosso futuro passa pelo campeonato, onde queremos ser competentes no próximo jogo. É um jogo que vai exigir muito de nós, se queremos ser vencedores temos de ter capacidade de conquistar logo a seguir focar novamente”.

FC Porto I

"Os desafios serão altíssimos pela qualidade que o FC Porto apresenta. Vamos ter de ter uma atitude competitiva e a concentração acima da média. Queremos ser consistentes, mostrar que somos capazes de ter uma forma de estar responsável, mas muito corajosa. Fomos capazes de o fazer nas últimas semanas, queremos ter capacidade de o fazer novamente numa competição diferente contra um adversário de mais valia.

FC Porto II

"Para conseguirmos vencer o FC Porto em nossa casa temos de nos superar e ter uma capacidade de trabalho, muito, muito alta. O FC Porto tem no seu ADN essa capacidade de trabalho, coloca o jogo numa vertente intensa, física. Mas, é uma equipa que tem qualidade, parece que se entende a sua matriz de jogo, mas têm acrescentado muita qualidade ao seu processo. Temos de ter qualidade de conseguir estar ao nível que colocam nos jogos do ponto de vista físico, mas também com um nível concentração altíssimo porque tem sido a equipa mais consistente da época. Só num nível muito alto podemos conseguir vencer o FC Porto".

Ponto de viragem?

"Acredito que esta prova pode ter servido para aumentar essa noção de capacidade, a confiança que os jogadores têm de ter no seu valor. Há qualidade, que começa a estar aos olhos de mais gente. Há uma coisa que não muda, temos a mesma a juventude no plantel. Temos de ter a fome de vencer, de continuar a crescer, de continuar a trabalhar para sermos melhores. O nosso grande desafio é conseguirmos virar a página com a ambição de continuar a fazer coisas das quais nos possamos orgulhar. O plantel vai estar à altura de dar respostas. A confiança ficou mais alta, mas temos de ter confiança e humildade nas doses certas para podermos ser competentes. A confiança sobe de escadas e desce de elevador, como disse o Wenger, por isso o nosso crescimento tem se der sustentado no trabalho diário".

Nélson Oliveira e João Mendes não jogam

"Lamentar quem não está não é a nossa forma de estar, não queremos ter nunca esse tipo de postura. É algo natural, que dá a possibilidade a outros jogadores de entrarem. Creio mesmo que temos um grupo capaz de dar resposta à ausência de dois jogadores que têm sido utilizados sempre".

A partida entre Vitória e FC Porto está marcada para as 20h30 deste domingo.