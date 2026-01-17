Nota 4 para Cláudio Pereira. “Penálti bem revertido com ajuda do VAR”

17 jan, 2026 - 23:42
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 4 a Cláudio Pereira, árbitro do Rio Ave - Benfica, partida da jornada 18 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro esteve “sereno” e fez uma “atuação eficaz”.
Da primeira parte, destaque para quatro lances: aos 15 minutos, a bola bate no poste, o defesa do Rio Ave tira em cima da linha e a bola não entra completamente.
Aos 21 minutos, penálti revertido com ajuda do VAR. Há mão no seguimento de movimento involuntário de um defesa vilacondense. “Boa decisão”.
Aos 43 minutos, Leandro Barreiro cai na área depois de um toque por um defesa que escorrega. É um “toque involuntário, boa decisão”.
Nos descontos do primeiro tempo, faltou o cartão amarelo a Brabec.
Já na segunda parte, aos 69 minutos, nota para um golo anulado ao Rio Ave. Fora de jogo de sete centímetros.
Por tudo isto, nota 4 para Cláudio Pereira.
Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Rio Ave, por 2-0.