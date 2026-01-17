Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 4 para Cláudio Pereira. “Penálti bem revertido com ajuda do VAR”

17 jan, 2026 - 23:42

Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Rio Ave - Benfica.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 4 a Cláudio Pereira, árbitro do Rio Ave - Benfica, partida da jornada 18 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro esteve “sereno” e fez uma “atuação eficaz”.

Da primeira parte, destaque para quatro lances: aos 15 minutos, a bola bate no poste, o defesa do Rio Ave tira em cima da linha e a bola não entra completamente.

Aos 21 minutos, penálti revertido com ajuda do VAR. Há mão no seguimento de movimento involuntário de um defesa vilacondense. “Boa decisão”.

Aos 43 minutos, Leandro Barreiro cai na área depois de um toque por um defesa que escorrega. É um “toque involuntário, boa decisão”.

Nos descontos do primeiro tempo, faltou o cartão amarelo a Brabec.

Já na segunda parte, aos 69 minutos, nota para um golo anulado ao Rio Ave. Fora de jogo de sete centímetros.

Por tudo isto, nota 4 para Cláudio Pereira.

Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Rio Ave, por 2-0.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 16 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João