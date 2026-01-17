Silaidopoulos. "Respeitámos demasiado o Benfica"

O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, lamenta a primeira parte da sua equipa, mas considera justo o triunfo dos encarnados.

A partida

"Foi um resultado justo. Na primeira parte acho que respeitámos demasiado o Benfica, não conseguimos gerir bem a forma como jogaram no centro, chegámos sempre atrasados à bola, perdemos muitos duelos. Não estávamos com o melhor timing. Na segunda parte jogámos melhor, mas foi um resultado justo. Parabéns ao Benfica"

Teria ajudado ter um 'timeout' a meio da primeira parte?

"Gostava de ter, mas no futebol não temos. Conseguimos melhorar na segunda parte. O esforço esteve lá, não foi por aí. Foi mais uma questão de não entender, chegar tarde, a coordenação. São coisas que melhorámos no intervalo, por isso estivemos melhor na segunda parte"

Golo sofrido de bola parada (o segundo), que notas tira desse lance?

"Foi uma segunda bola ... Estamos a trabalhar as bolas parada, mas às vezes não é uma questão de qualidade individual, tem a ver com estar concentrado até ao final da bola. Foi um erro nessa situação. Vamos trabalhar e estar mais bem preparados. Temos jogos pela frente, que são importantes"

Esta derrota pode dar 'boost' para o que aí vem?

"Pela segunda parte, sim. Temos de ficar com as essas coisas da segunda parte. A confiança com bola, ter a nossa forma de jogar, sermos mais bravos no último terço para manter a bola. Temos de estabilizar"

O Benfica venceu o Rio Ave, por 2-0, em partida da jornada 18 da I Liga.