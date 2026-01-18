FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal

18 jan, 2026 - 16:12
O FC Porto, do segundo escalão, qualificou-se para as meias-finais da Taça de Portugal feminina.
As azuis e brancas venceram o Marítimo, da primeira divisão, nas grandes penalidades, após o empate 1-1.
Fatumata Sissé marcou para as insulares. Para o FC Porto empatou Lara Perruca.
Nas grandes penalidades, o FC Porto levou a melhor por 6-5.
O Sp. Braga venceu o Rio Ave, por 2-1, com reviravolta, e avança para as meias-finais da Taça de Portugal feminina.
Ana Assucena marcou para o Rio Ave, Malu Schmidt bisou para as arsenalistas.
Nas meias-finais, as bracarenses vão defrontar o vencedor do Torreense - Benfica.
[atualizado às 16h45]