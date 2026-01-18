Ouvir
Futebol feminino

FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal

18 jan, 2026 - 16:12

Equipa da segunda divisão ultrapassou Marítimo da primeira. Sp. Braga também já está apurado.

O FC Porto, do segundo escalão, qualificou-se para as meias-finais da Taça de Portugal feminina.

As azuis e brancas venceram o Marítimo, da primeira divisão, nas grandes penalidades, após o empate 1-1.

Fatumata Sissé marcou para as insulares. Para o FC Porto empatou Lara Perruca.

Nas grandes penalidades, o FC Porto levou a melhor por 6-5.

O Sp. Braga venceu o Rio Ave, por 2-1, com reviravolta, e avança para as meias-finais da Taça de Portugal feminina.

Ana Assucena marcou para o Rio Ave, Malu Schmidt bisou para as arsenalistas.

Nas meias-finais, as bracarenses vão defrontar o vencedor do Torreense - Benfica.

[atualizado às 16h45]

