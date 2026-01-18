FIFA. Alverca impedido de inscrever jogadores

O Alverca está proibido pela FIFA de inscrever jogadores nos próximos mercados. Em causa uma dívida ao Atlético Mineiro referente à transferência do guarda-redes Matheus Mendes.

O clube ribatejano esclarece, em comunicado, que continuam a aguardar pelo envio da documentação “indispensável para que o respetivo pagamento possa ser devidamente processado” por parte da “entidade vendedora”.

A SAD do Alverca “sempre manifestou total disponibilidade e intenção de cumprir integralmente com as suas obrigações contratuais, encontrando-se apenas condicionada pela ausência dos elementos formais exigidos para a concretização do pagamento.”

“A situação está a ser acompanhada de forma diligente, com confiança de que o processo será regularizado com a maior brevidade possível, assim que a documentação em falta seja recebida”, acrescenta.

De recordar que o Alverca já inscreveu três reforços neste “mercado de inverno”.