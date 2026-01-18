Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mercado de transferências

FIFA. Alverca impedido de inscrever jogadores

18 jan, 2026 - 17:26

Em causa uma dívida em relação ao guardião Matheus Mendes.

A+ / A-

O Alverca está proibido pela FIFA de inscrever jogadores nos próximos mercados. Em causa uma dívida ao Atlético Mineiro referente à transferência do guarda-redes Matheus Mendes.

O clube ribatejano esclarece, em comunicado, que continuam a aguardar pelo envio da documentação “indispensável para que o respetivo pagamento possa ser devidamente processado” por parte da “entidade vendedora”.

A SAD do Alverca “sempre manifestou total disponibilidade e intenção de cumprir integralmente com as suas obrigações contratuais, encontrando-se apenas condicionada pela ausência dos elementos formais exigidos para a concretização do pagamento.”

“A situação está a ser acompanhada de forma diligente, com confiança de que o processo será regularizado com a maior brevidade possível, assim que a documentação em falta seja recebida”, acrescenta.

De recordar que o Alverca já inscreveu três reforços neste “mercado de inverno”.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 16 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João