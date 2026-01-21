António Nobre no FC Porto – Gil Vicente

Ouvir
O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as nomeações para a jornada 19 da I Liga.

Árbitros da jornada 19 da I Liga

Casa Pia-AVS:
Árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Paulo Barradas

Moreirense-Santa Clara:
Árbitro: João Pinheiro
VAR: Tiago Martins

Arouca-Sporting:
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Manuel Mota

Estoril-V. Guimarães:
Árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: João Bento

Nacional-Rio Ave:
Árbitro: Iancu Vasilica
VAR: Rui Oliveira

Famalicão-Tondela:
Árbitro: Carlos Macedo
VAR: Rui Costa

Benfica-E. Amadora:
Árbitro: David Silva
VAR: João Malheiro Pinto

Sp. Braga-Alverca:
Árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Manuel Oliveira

FC Porto-Gil Vicente:
Árbitro: António Nobre
VAR: João Casegas

