António Nobre no FC Porto – Gil Vicente

21 jan, 2026 - 17:50
O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as nomeações para a jornada 19 da I Liga.
Árbitros da jornada 19 da I Liga
Casa Pia-AVS:
Árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Paulo Barradas
Moreirense-Santa Clara:
Árbitro: João Pinheiro
VAR: Tiago Martins
Arouca-Sporting:
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Manuel Mota
Estoril-V. Guimarães:
Árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: João Bento
Nacional-Rio Ave:
Árbitro: Iancu Vasilica
VAR: Rui Oliveira
Famalicão-Tondela:
Árbitro: Carlos Macedo
VAR: Rui Costa
Benfica-E. Amadora:
Árbitro: David Silva
VAR: João Malheiro Pinto
Sp. Braga-Alverca:
Árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Manuel Oliveira
FC Porto-Gil Vicente:
Árbitro: António Nobre
VAR: João Casegas