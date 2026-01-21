Jogador do Moncarapachense morre em campo

Um jogador do Moncaparachense morreu, esta quarta-feira, durante uma partida de futebol.

A informação é avançada pelo Correio da Manhã, que cita o presidente do clube.

Nassur Bacem, de 27 anos, participava numa partida contra o Imortal DC, no estádio municipal de Olhão, quando colapsou no relvado, ainda na primeira parte.

O INEM ainda esteve no local, mas não foi possível reverter a paragem cardiorrespiratória.

“Não há palavras, é um momento muito difícil para todos, lamentamos muito o que aconteceu ao nosso jogador Nassur Bacem. Foi algo de fulminante, não houve tempo para nada, ainda que o médico tenha estado sempre presente”, revelou, ao CM, Nemésio Martins, presidente do Moncaparachense.

Nassur Bacem passou por vários clubes em Portugal.