Sporting-PSG é a 3.ª vez na "era Champions" que uma equipa portuguesa vence o campeão europeu

O Sporting tornou-se a segunda equipa portuguesa a derrotar o campeão da Europa em título, na terceira vez, na "era Champions", que tal sucedeu.

Os leões surpreenderam o Paris Saint-Germain, por 2-1, na terça-feira, na sétima e penúltima jornada da fase regular da Liga dos Campeões.

Depois de uma primeira parte sem golos, Luis Suárez adiantou os leões aos 74 minutos, mas Khvicha Kvaratskhelia empatou cinco minutos depois. Ao minuto 90, Suárez bisou a garantiu a vitória. Foi um dos melhores resultados da história do clube e algo raro no futebol português.

Antes do Sporting, só o Benfica conseguira derrubar o vigente campeão europeu — e fê-lo por duas vezes. Foi na mesma época, na mesma eliminatória: os oitavos de final da Champions da época 2005/06.

O campeão era o Liverpool, que na temporada anterior protagonizara o famoso "milagre de Istambul". Os ingleses perdiam por 3-0 com o AC Milan ao intervalo, mas conseguiram empatar e, nos penáltis, venceram. Na época seguinte, esperariam repetir a vitória, contudo, caíram nos "oitavos", perante o Benfica, com um resultado agregado de 3-0.



Na primeira mão, na Luz, o jogo foi decidido por um golo solitário de Luisão. O 1-0 era um resultado perigoso para levar para Liverpool, porém, em Anfield Road, a equipa de Ronald Koeman fez melhor ainda e venceu por 2-0, com golos de Simão Sabrosa e Fabrizio Miccoli.

São estes os três únicos resultados que sorriram a equipas portuguesas frente a campeões da Europa em título, na "era Champions", ou seja, desde a temporada 1992/93. Dos restantes confrontos, mais nenhum resultou em vitória, fosse para Benfica, Sporting ou FC Porto.