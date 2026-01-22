Álvaro Pacheco quer levar Casa Pia à primeira vitória caseira diante do AVS

Álvaro Pacheco considerou esta quinta-feira que o Casa Pia terá “um grande desafio pela frente” na receção ao AVS, da 19.ª jornada da I Liga, numa altura em que as duas equipas necessitam de vitórias.

“Temos um grande desafio pela frente. Não tenho dúvidas de que encontraremos um AVS com uma vontade muito grande de ganhar e vêm aqui uma oportunidade de entrar nas vitórias. A vontade e os sinais que a equipa tem dado nesta semana deixa-nos com a sensação de que os três pontos vão chegar. É uma oportunidade de conquistar a primeira vitória junto dos nossos adeptos, que será importante na nossa caminhada”, salientou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Os gansos procuram ainda o primeiro triunfo caseiro na presente edição da I Liga, enquanto os avenses ainda não ganharam, ao fim de 18 jogos na prova, o que os deixa afundados na classificação, já a 13 pontos dos lugares de manutenção.

“Semana após semana, nós estaremos cada vez mais fortes e preparados para os desafios. Será um desafio que nos obrigará a estar no máximo. Temos também de nos preparar para o estado do relvado. O AVS será uma equipa agressiva, a querer impor a vontade de ganhar. Nós teremos de demonstrar o que é ser casapiano e a ambição de querer vencer. Temos aqui uma oportunidade muito boa e a qualidade dos jogadores que temos deixa-nos com água na boca”, realçou o técnico, de 54 anos.

Álvaro Pacheco estreou-se no comando técnico do Casa Pia na derradeira ronda, com um desaire na visita ao bicampeão português Sporting, por 3-0, mas garantiu que iniciar frente a um candidato ao título “foi um bom teste para o crescimento”.

“Estamos no início do processo. Fomos a Alvalade com cinco treinos e acho que a equipa mostrou um nível grande de identidade. Fomos obrigados a ser testados a um nível muito alto. O resultado não foi o que queríamos, mas estivemos bem na organização defensiva. Ofensivamente, começamos a ter algumas noções do que vai ser o nosso jogo. Foi um bom teste para o crescimento. Vejo os jogadores cada vez mais comprometidos e responsáveis nas suas tarefas”, expressou o treinador.

José Fonte saiu lesionado em Alvalade e está em dúvida, Clau Mendes vai cumprir castigo e Kaique Rocha está entregue ao departamento clínico, enquanto Duplexe Tchamba está apto e André Geraldes volta às opções, após um jogo de suspensão.

“Gosto muito do Geraldes e gosto que eles tenham variabilidade no desempenho da equipa. Poderá ser usado a central ou a lateral. Comigo, verão mais jogadores a alternar posições. Gosto disso, é benéfico para a equipa e muito importante para o jogador”, explicou, revelando também que o reforço Lawrence Ofori pode ir a jogo.

O Casa Pia, 16.º colocado, com 14 pontos, recebe o AVS, 18.º, com quatro, às 20h15 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Rio Maior, em encontro da jornada 19, que terá arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.