Dani Silva confia em "resposta em grande" do Braga frente ao Forest

Dani Silva acredita que o Sporting de Braga tem tudo para, diante do Nottingham Forest, dar "uma resposta em grande" às recentes desilusões. O médio português do Midtjylland, que esta época já defrontou o Forest, até está a torcer por um empate em Nottingham, dado que favoreceria as contas do apuramento da equipa dinamarquesa, rumo aos oitavos de final na Liga Europa. No entanto, em entrevista a Bola Branca, Dani manifesta a crença de que o Braga pode apresentar a sua melhor versão.

"O Braga está afastado da luta pelo título, a nível da Liga. Agora na Taça da Liga, ficou em segundo lugar frente ao meu Vitória. Foi eliminado da Taça de Portugal. De certeza que eles vão dar uma resposta em grande e de certeza que o grupo está mais concentrado para o próximo jogo, para dar uma resposta positiva. Isso também conta muito", assume. Dani Silva acredita que este jogo vai ser "diferente" para o Braga, porque a equipa de Carlos Vicens "vive um momento bom na Liga Europa". "E vai apanhar uma equipa muito forte, se calhar das mais fortes da competição. E vai ser um bom jogo de assistir, sem dúvida", refere.

Aproveitar as fragilidades do Forest Foi logo na segunda jornada da fase regular da Liga Europa que o Midtjylland foi a Nottingham derrotar o Forest, por 3-2. Dani Silva assistiu, desde o banco, aos golos de Ousmane Diao, Mads Sorensen e Valdemar Byskov, que anularam os de Dan Ndoye e Chris Wood. O médio português lembra-se de um jogo "muito exigente", numa altura em que a equipa inglesa "estava a passar uma má fase". "Tinham acabado de despedir o Nuno Espírito Santo, se não me engano. Estavam numa má fase. Muitas derrotas consecutivas. Estavam quase em último na Premier League. E nós, entre o grupo, decidimos e conversámos que tínhamos de aproveitar essas fragilidades", diz. Dani recorda que aquele ia ser o primeiro jogo europeu do Forest em casa, "depois de muitos anos", e que os adeptos "estavam um bocado contra a equipa naquele momento", depois da saída de Nuno. Por outro lado, o Midtjylland estava invicto na Liga Europa e vinha de duas vitórias consecutivas: "Estávamos num bom momento. Isso também ajudou muito. E tentámos seguir o que tínhamos vindo a fazer desde então."