Dani Silva confia em "resposta em grande" do Braga frente ao Forest

22 jan, 2026 - 15:00 • Inês Braga Sampaio
Dani Silva acredita que o Sporting de Braga tem tudo para, diante do Nottingham Forest, dar "uma resposta em grande" às recentes desilusões.
O médio português do Midtjylland, que esta época já defrontou o Forest, até está a torcer por um empate em Nottingham, dado que favoreceria as contas do apuramento da equipa dinamarquesa, rumo aos oitavos de final na Liga Europa. No entanto, em entrevista a Bola Branca, Dani manifesta a crença de que o Braga pode apresentar a sua melhor versão.
"O Braga está afastado da luta pelo título, a nível da Liga. Agora na Taça da Liga, ficou em segundo lugar frente ao meu Vitória. Foi eliminado da Taça de Portugal. De certeza que eles vão dar uma resposta em grande e de certeza que o grupo está mais concentrado para o próximo jogo, para dar uma resposta positiva. Isso também conta muito", assume.
Dani Silva acredita que este jogo vai ser "diferente" para o Braga, porque a equipa de Carlos Vicens "vive um momento bom na Liga Europa".
"E vai apanhar uma equipa muito forte, se calhar das mais fortes da competição. E vai ser um bom jogo de assistir, sem dúvida", refere.
Foi logo na segunda jornada da fase regular da Liga Europa que o Midtjylland foi a Nottingham derrotar o Forest, por 3-2. Dani Silva assistiu, desde o banco, aos golos de Ousmane Diao, Mads Sorensen e Valdemar Byskov, que anularam os de Dan Ndoye e Chris Wood.
O médio português lembra-se de um jogo "muito exigente", numa altura em que a equipa inglesa "estava a passar uma má fase".
"Tinham acabado de despedir o Nuno Espírito Santo, se não me engano. Estavam numa má fase. Muitas derrotas consecutivas. Estavam quase em último na Premier League. E nós, entre o grupo, decidimos e conversámos que tínhamos de aproveitar essas fragilidades", diz.
Dani recorda que aquele ia ser o primeiro jogo europeu do Forest em casa, "depois de muitos anos", e que os adeptos "estavam um bocado contra a equipa naquele momento", depois da saída de Nuno. Por outro lado, o Midtjylland estava invicto na Liga Europa e vinha de duas vitórias consecutivas: "Estávamos num bom momento. Isso também ajudou muito. E tentámos seguir o que tínhamos vindo a fazer desde então."
O Midtjylland tentou "explorar mais o jogo físico", por saber que o Forest estava "desconfiado" e os jogadores "não estavam com muita confiança entre si" e também "coletivamente e individualmente".
"Estávamos muito focados nesse jogo, em ganhar e aproveitar as fragilidades que o Nottingham tinha nesse momento", explica o ex-Vitória, lembrando um fator decisivo: "Ganhámos esse jogo com duas bolas paradas. Foi um jogo em que também soubemos sofrer."
"O Braga vai ter de saber sofrer em alguns momentos do jogo. Penso que noutros momento vai estar por cima, é aproveitar esses momentos", recomenda o médio, que avisa para os perigos do Forest.
"Por ser uma equipa que joga a Premier League e com jogadores muito bons individualmente, tem muito andamento. Não só individualmente, mas coletivamente. O meio-campo é muito bom, recordo-me disso. Os extremos muito fortes no um para um. É uma equipa muito organizada defensivamente, sabe definir todos os momentos do jogo", realça.
Dani Silva tem coração vitoriano, mas torce pelas equipas portuguesas, "como é óbvio". Neste caso, abre uma exceção — não pela rivalidade entre Vitória e Braga, mas porque os guerreiros são concorrentes diretos do Midtjylland no apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.
"Estando no Midtjylland, também tenho de olhar muito para o meu lado e talvez um empate fosse bom", admite o médio português.
O Braga-Nottingham Forest, da sétima e penúltima jornada da fase regular da Liga Europa, está marcado para esta quinta-feira, às 20h00. Encontro com relato e acompanhamento da Renascença, em rr.pt.