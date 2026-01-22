Vicens. “Objetivo é chegar aos oitavos de final”

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, elogia a exibição da sua equipa contra o Nottingham Forest para a Liga Europa.

“Esforço grande da equipa, por momentos tivemos de sofrer – como é normal – contra uma equipa da Premier League, que tem um plantel para jogar na Europa e que vem de empatar contra o Arsenal no fim de semana passado. Estou muito contente pela equipa e muito contente com a vitória, mas é preciso continuar”, disse.

Vicens acredita que os arsenalistas vão conseguir terminar dentro dos oito primeiros classificados da Liga Europa.

“Iremos para a semana à Holanda para ganhar e garantir a classificação. O playoff já estava garantido depois da vitória contra o Nice, mas o que muda agora é que conseguimos uma vitória em casa, de prestígio, contra uma grande equipa e que nos deixa muito perto do objetivo que é chegar aos oitavos de final”, referiu.

Elogiado voltou a ser o guarda-redes Hornicek, que defendeu uma grande penalidade. "Foi decisivo em várias defesas, ajudou-nos uma vez mais e a equipa também o ajuda a ele. Obviamente é muito visível quando defendes um penálti, mas também houve intervenções decisivas de outros jogadores que são invisíveis e que nos ajudaram muito também".

O Sp. Braga venceu o Nottingham Forest, por 1-0, e falta uma partida para terminar a fase de liga.