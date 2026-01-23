Caso Femacosa. FPF paga "pelo menos" 2,6 milhões à Segurança Social

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informa, esta sexta-feira, que procedeu à liquidação de "pelo menos" 2,6 milhões de euros à Segurança Social, relativos aos contratos com a empresa Femacosa.

Em comunicado no site oficial, a FPF relata que recebeu uma notificação da Segurança Social relativa aos contratos com a empresa Femacosa, pertencente ao ex-selecionador nacional Fernando Santos, para liquidação de "um montante de, pelo menos, 2.603.838 euros".

Em reunião convocada de urgência, a Direção da FPF "deliberou, por unanimidade, proceder à liquidação imediata dos montantes em dívida".



Caso herdado da anterior Direção

Em causa estão contribuições consideradas em falta no período compreendido entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, a que se juntarão juros de mora e coimas, que não se encontram ainda contabilizados. É um caso herdado da liderança de Fernando Gomes, agora presidente do Comité Olímpico de Portugal.

"Estima-se, pois, que o valor global a liquidar venha a ser substancialmente superior, com impacto altamente gravoso e significativo na situação financeira e no equilíbrio orçamental da Federação Portuguesa de Futebol para a presente época, a qual previa um resultado positivo de 3,1 milhões de euros", pode ler-se.

Ou seja, a FPF admite que o resultado financeiro deste ano possa a ser negativo, em virtude deste caso.

Nesse sentido, a Direção de Pedro Proença acusa os seus antecessores de "arquitetura laboral", ao optar pela "interposição de diversas sociedades comerciais em detrimento da celebração de um contrato de natureza desportiva" com Fernando Santos e respetiva equipa técnica.

Este comunicado esclarece, ainda, que o contrato celebrado com o atual selecionador, Roberto Martínez, é "de natureza desportiva".

Federação desiste da luta legal

A decisão de pagar o valor solicitado pela Segurança Social advém das "reduzidas probabilidades de êxito de uma eventual contestação e aos elevados custos associados, designadamente encargos judiciais, acréscimo de juros de mora e agravamento de coimas".

A Direção FPF afirma manter "o absoluto compromisso com as boas práticas de gestão, bem como a total transparência e intransigente defesa do bom nome e da reputação" do organismo. Por esse motivo, optou por desistir do diferendo.

"Atenta a circunstância de o presente processo ter sido herdado da anterior Administração e tendo em conta a gravidade dos factos em apreço, a Direção dará oportuno e formal conhecimento do mesmo aos Órgãos Sociais da FPF, bem como aos seus Sócios Ordinários, em sede de Assembleia Geral, para os efeitos que se entenderem pertinentes", conclui o comunicado.