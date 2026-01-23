Chuva de golos e empate nos descontos

O Casa Pia e o AVS empataram 3-3, no jogo de abertura da jornada 19 da I Liga.

A partida parecia decidida aos 65 minutos quando Osundina fez o 3-0 para os “gansos”, mas os visitantes tinham outras ideias.

David Sousa e Larrazabal tinham assinado os primeiros dois golos da partida, disputada em Rio Maior.

Num dia de muita chuva e vento – que até provocou um momento caricato no início do encontro: apito do árbitro e jogo interrompido poucos segundos depois – o AVS reagiu e foi em busca do prejuízo.

Nenê bisou, aos 75 e 90, ambos de grande penalidade e Guilherme Neiva chegou à igualdade aos 90+9.

Com este empate, o AVS mantém a lanterna vermelha, mas sobe aos cinco pontos. Já o Casa Pia chega aos 15 pontos.