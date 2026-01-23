Paços Ferreira ganha com dois tentos nos descontos

23 jan, 2026 - 21:52
O Paços de Ferreira derrotou o Académico de Viseu, por 2-1, em partida da jornada 19 da II Liga.
A partida teve um final louco, com dois golos nos descontos (90+10 e 90+13).
Marcaram primeiro os visitantes, por André Clóvis, o maior goleador da II Liga, mas os “castores” deram a volta já em pleno tempo extra.
Apontaram Diego Fernandes e João Victor, dois dos jogadores que entraram em campo no segundo tempo.
Com este triunfo, o Paços Ferreira sobe aos 22 pontos. Já o Académico mantém os mesmos 32.