II Liga

Paços Ferreira ganha com dois tentos nos descontos

23 jan, 2026 - 21:52

Diego Fernandes e João Victor entraram e marcaram.

O Paços de Ferreira derrotou o Académico de Viseu, por 2-1, em partida da jornada 19 da II Liga.

A partida teve um final louco, com dois golos nos descontos (90+10 e 90+13).

Marcaram primeiro os visitantes, por André Clóvis, o maior goleador da II Liga, mas os “castores” deram a volta já em pleno tempo extra.

Apontaram Diego Fernandes e João Victor, dois dos jogadores que entraram em campo no segundo tempo.

Com este triunfo, o Paços Ferreira sobe aos 22 pontos. Já o Académico mantém os mesmos 32.

