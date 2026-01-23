Vasco Seabra espera conseguir “contrariar poderio do Sporting”

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, espera um grande desafio frente ao Sporting, na 19.ª jornada da I Liga, mas acredita que será capaz de "contrariar o poderio" dos bicampeões nacionais.

"Temos a expectativa de conseguir contrariar o poderio do Sporting e transformarmo-nos protagonistas. Temos de colocar a nossa melhor versão e procurar estratégias e fugas, sendo fiéis ao nosso plano. Quanto maior o desafio, maior a oportunidade para lidar com ele", afirmou Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.

Apesar das goleadas sofridas nos três encontros com os `grandes` nesta temporada, o técnico dos `lobos` quer um Arouca com confiança e sem receios.

"Olho como um desafio. Não estivemos tão bem nos jogos grandes e sabemos que aí, por vezes, as coisas descambam e podem acontecer esses infortúnios. Tem a ver com o que fazemos em campo. Não podemos jogar com medo, a ansiedade é natural em qualquer jogo. Temos capacidade para competir", salientou.

O Sporting visita o Arouca depois de uma vitória histórica (2-1) frente ao campeão europeu PSG, para a Liga dos Campeões. Vasco Seabra acredita que os `leões` pretendiam "dominar o PSG", mas as diferenças entre plantéis obrigou a uma mudança no plano de jogo, tal como pode acontecer com os `lobos`, nesta partida.

"Se perguntarem ao Rui [Borges], de certeza que a vontade dele era dominar mais e ter mais bola nesse jogo. É um bocadinho transversal. Por vezes a diferença acaba por empurrar-nos para trás. Sabemos que vamos ter fases difíceis e temos de ser capazes de vestir diferentes capas. Se tivermos de vestir o `fato macaco` para defender muito tempo, temos de estar preparados. Não é por jogarmos um jogo destes que mudamos, mas temos de ter em consideração todos os aspetos", analisou.

Relativamente à saída do capitão David Simão, o técnico, de 42 anos, confirma que foi uma decisão do clube e não esconde que o médio era um "talento especial" e que será "difícil de substituir".

"Foi uma decisão nossa. O David tem uma história muito bonita no Arouca e é o jogador com mais jogos na história. Teve possibilidade de voltar à I Liga com o Arouca num momento complicado para ele, por isso, foram duas histórias que se uniram num momento importante para ambas. Temos capacidade no plantel para lidar com a saída, jogadores com outra valências, melhores numas coisas e piores noutras", salientou.

Bas Kuipers continua em dúvida para a receção ao Sporting, enquanto Nandín e Pedro Santos estão de fora por lesão.

O Arouca, 13.º classificado, com 17 pontos, recebe o Sporting, segundo, com 45, no sábado, às 18h00, em jogo que será arbitrado por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.