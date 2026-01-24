João Nuno espera “tirar pontos” ao Benfica

O treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, espera um jogo “bom de se jogar” frente ao Benfica e “tirar pontos” no Estádio da Luz, na 19.ª jornada da I Liga.

“Amanhã (domingo), será um daqueles jogos difíceis, mas bons de jogar. Espero que os jogadores levem essa energia, é isso que quero, que eles desfrutem, que seja um bom jogo e que o Estrela consiga tirar pontos no Estádio da Luz”, desejou o técnico estrelista, na antevisão ao encontro.

João Nuno acredita não existirem marcas deixadas pelo resultado adverso da jornada anterior, na qual o Estrela da Amadora foi goleado em casa pelo Estoril Praia (5-0), avisando não ser nem “de muitas euforias” nem “de depressões rápidas”.

“O último jogo não nos correu nada como queríamos, mas há tudo o que estávamos a fazer até aqui. Eu não sou de muitas euforias desse género, nem quando ganhámos em Famalicão, nem sou de depressões rápidas porque o último jogo nos correu mal”, afirmou.

O técnico estrelista prometeu uma equipa ambiciosa, a exemplo do que aconteceu nos embates frente a Sporting e FC Porto, que ocorreram igualmente fora de portas, ainda sem que o emblema da Reboleira tivesse conseguido pontuar (perdeu por 4-0 e 3-1, respetivamente).

“Como falei em Alvalade e no Dragão, vamos tentar atacar. Sei que por vezes a qualidade do adversário vai obrigar-nos a defender, a estar mais baixo, como aconteceu no Dragão e em Alvalade, porque o adversário tem muita qualidade, muitas soluções, por isso é que chegou aqui e nos levou o melhor jogador, ou pelo menos o que estava a ser dos melhores”, aludindo à transferência de Sidny Lopes Cabral rumo à Luz.

João Nuno recordou essa saída em concreto como “a realidade” do Estrela da Amadora, recusando por isso “chorar” por considerar não ter “tempo” para o fazer, restando-lhe “encontrar soluções”.

“Essas saídas aconteceram, já foram e têm sido faladas. É algo que faz parte do nosso projeto e não conseguimos controlar, uma delas {Sidny Lopes Cabral] até para o adversário com que vamos jogar amanhã [Benfica]. É a realidade do futebol e, portanto, não há muito para estar aqui a chorar, não temos tempo para isso. Temos de encontrar soluções”, atirou.

O treinador dos amadorenses manifestou o desejo de não perder mais nenhum jogador, mas admitiu que o clube estará dependente do mercado e eventuais propostas por mais elementos que compõem o plantel às suas ordens.

Para este desafio com o Benfica, a equipa da Reboleira não contará com Jovane Cabral e Abraham Marcus, ambos por suspensão.



O Estrela da Amadora, 12.º classificado, com 19 pontos, defronta este domingo o Benfica, terceiro, com 42, numa partida agendada para as 18h00, com arbitragem de David Silva, da Associação de Futebol do Porto.