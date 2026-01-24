Nota 3 para Hélder Carvalho. “Arbitragem assertiva e sempre bem no capítulo disciplinar”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 3 a Hélder Carvalho, árbitro do Arouca - Sporting, partida da jornada 19 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Hélder Carvalho fez uma “arbitragem positiva, assertiva e sempre bem no capítulo disciplinar”.

Da primeira parte, destaque para o “golo bem validado” ao Sporting e para um lance, aos 15 minutos, em que Trezza faz falta sobre Maxi que, eventualmente, poderia ter sido cartão amarelo.

Já na segunda parte, Tiago Rocha aponta um erro: Luis Suarez viu amarelo por protestos, mas num lance em que não faz falta.

O árbitro esteve sempre bem no capítulo disciplinar no segundo tempo.

Por tudo isto, Nota 3 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o Sporting derrotou o Arouca, por 2-1.