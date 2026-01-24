Ouvir
Técnico do Lourosa sente-se indisposto após jogo e é hospitalizado para observação

24 jan, 2026 - 16:24

Pedro Miguel vai passar 24 horas no hospital de Chaves.

A+ / A-

O treinador do Lourosa, Pedro Miguel, sentiu uma indisposição no final da partida contra o D. Chaves, da II Liga, e, por precaução, vai ficar no hospital nas próximas 24 horas.

Os médicos das equipas fizeram a primeira intervenção ainda no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.

O técnico foi posteriormente transportado para o Serviço de Urgência do Hospital de Chaves, para realização de exames complementares.

O Lourosa já fez, entretanto, uma atualização da situação clínica de Pedro Miguel: “O mister Pedro Miguel está estável e já foi excluído o cenário mais grave, que naturalmente mais nos preocupava. Ainda assim, ficará em observação no hospital de Chaves durante, pelo menos, 24 horas.”

Dentro das quatro linhas, as duas equipas empataram 2-2.

