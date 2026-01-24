Vasco Seabra. "Fugiu um ponto, eventualmente poderiam ter fugido três"

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, mostrou-se orgulhoso dos seus jogadores, apesar da derrota, lembrando que foi a sua equipa que criou as melhores ocasiões.

Análise

"Muito orgulhoso dos jogadores, como uma sensação e com uma vontade grande de lhes dar os parabéns. Não vivemos é de vitórias morais, claro que nos fugiu um ponto. Eventualmente poderiam ter fugido três porque acho que a equipa criou as melhores oportunidades do jogo. Não estou a dizer que o Sporting não fez por merecer, pela forma como atacou e nos remeteu atrás em momentos de dificuldade, mas a verdade é que sentimos que fizemos um jogo completo e competente. Na primeira parte, sendo menos capazes na pressão, estávamos a controlar grande parte do que o Sporting fazia, com exceção dos movimentos de profundidade do Maxi. Quando éramos chamados a um corredor, nem sempre controlámos da melhor forma. Corrigimos ao intervalo. A equipa respondeu muito bem e conseguiu recuperar muitas bolas mais alto no início da segunda parte. Com bola, já na primeira parte fomos corajosos, na segunda aconteceu com naturalidade. Acabámos por fazer mais remates na segunda e temos as melhores oportunidades. E acabámos por sofrer um golo num momento de transição em que antes temos uma grande oportunidade. Isto tem que nos dar alento e convicção que a segunda volta vai ser muito boa"

Este jogo aproxima o Arouca da matriz da equipa?

"Este foi um jogo muito mais condizente com a nossa identidade. É mérito dos jogadores porque nos momentos de dificuldade batalharam sempre, trabalharam sempre. A estrutura sempre confiou pela forma como fomos à luta. Por aquilo que foi o desenrolar do jogo, aceitaria o empate, mas temos que valorizar o comportamento e não podemos baixar desta fasquia. A segunda volta é complexa, muito delicada. Queremos ir para um lugar de acordo com a qualidade do plantel e proposta que temos. Valorizar o desempenho da equipa"

O Sporting derrotou o Arouca, por 2-1, em partida da jornada 19 da I Liga.