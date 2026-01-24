Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Arouca

Vasco Seabra. "Fugiu um ponto, eventualmente poderiam ter fugido três"

24 jan, 2026 - 21:22

O Sporting derrotou o Arouca, por 2-1, em partida da jornada 19 da I Liga.

A+ / A-

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, mostrou-se orgulhoso dos seus jogadores, apesar da derrota, lembrando que foi a sua equipa que criou as melhores ocasiões.

Análise
"Muito orgulhoso dos jogadores, como uma sensação e com uma vontade grande de lhes dar os parabéns. Não vivemos é de vitórias morais, claro que nos fugiu um ponto. Eventualmente poderiam ter fugido três porque acho que a equipa criou as melhores oportunidades do jogo. Não estou a dizer que o Sporting não fez por merecer, pela forma como atacou e nos remeteu atrás em momentos de dificuldade, mas a verdade é que sentimos que fizemos um jogo completo e competente. Na primeira parte, sendo menos capazes na pressão, estávamos a controlar grande parte do que o Sporting fazia, com exceção dos movimentos de profundidade do Maxi. Quando éramos chamados a um corredor, nem sempre controlámos da melhor forma. Corrigimos ao intervalo. A equipa respondeu muito bem e conseguiu recuperar muitas bolas mais alto no início da segunda parte. Com bola, já na primeira parte fomos corajosos, na segunda aconteceu com naturalidade. Acabámos por fazer mais remates na segunda e temos as melhores oportunidades. E acabámos por sofrer um golo num momento de transição em que antes temos uma grande oportunidade. Isto tem que nos dar alento e convicção que a segunda volta vai ser muito boa"

Este jogo aproxima o Arouca da matriz da equipa?
"Este foi um jogo muito mais condizente com a nossa identidade. É mérito dos jogadores porque nos momentos de dificuldade batalharam sempre, trabalharam sempre. A estrutura sempre confiou pela forma como fomos à luta. Por aquilo que foi o desenrolar do jogo, aceitaria o empate, mas temos que valorizar o comportamento e não podemos baixar desta fasquia. A segunda volta é complexa, muito delicada. Queremos ir para um lugar de acordo com a qualidade do plantel e proposta que temos. Valorizar o desempenho da equipa"

O Sporting derrotou o Arouca, por 2-1, em partida da jornada 19 da I Liga.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 23 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?